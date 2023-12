Tata nastolatki ostatnią wiadomość otrzymał od niej o godzinie 8:17. Przekazała, że ma mroczki w oczach, nie wie, gdzie jest, wokół jest śnieg. Mężczyzna do godziny 10 sam szukał dziewczynki, a o 10:30 zgłosił się na komisariat.

- Ojciec Natalii czekał godzinę, żeby został przyjęty przez policjanta. Potem czekałem koło godziny jeszcze (gdy był przesłuchiwany - przyp. red) - mówił w rozmowie z TVN24 przyjaciel rodziny, który odnalazł dziecko. Jak wskazuje stacja, przedstawiciele policji wcześniej prezentowali inny czas, w którym ojciec dziewczynki miał powiadomić ich o zaginięciu dziewczynki.

- Policjanci od momentu otrzymania informacji o zaginięciu rozpoczęli niezwłocznie procedury związane z poszukiwaniami - mówiła TVN24 Agnieszka Petek z Komendy Powiatowej w Wadowicach. Z kolei Barbara Szczerba z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w rozmowie z reporterem TVN24 przekazała nieco inne informacje. Mówiła, że zgłoszenie nastąpiło kilka godzin po ostatnim kontakcie z 14-latką i po tym, jak rodzina prowadziła poszukiwania na własną rękę.

Według nieoficjalnych ustaleń TVN24 na miejscu pracują doświadczeni kontrolerzy policyjni, którzy weryfikują to, w jaki sposób policjanci działali od momentu przyjęcia zawiadomienia. Wniosków w tej sprawie jeszcze nie ma.

"Tragiczny widok, leżała z telefonem w ręku"

- Wiedzieli, gdzie się ma udać dziecko, do której szkoły. Wiedzieli, co powiedziała ojcu i którą drogą, na który przystanek szła. Nie zrobili nic, a mieli wszystko na tacy - mówi mieszkanka Andrychowa w rozmowie ze stacją.

Pan Rafał relacjonował, że szedł trasą w pobliżu sklepu. Zajrzał tam za baner reklamowy. - Gdy dochodziłem do tego miejsca, zobaczyłem twarz dziewczynki. Tragiczny widok, dziewczynka leżała z telefonem w ręku. On działał, ekran był włączony, miała na nim palec. Przybiegł ojciec dziewczynki, wzięliśmy ją razem do sklepu, do ciepłego. Dzwoniliśmy po karetkę, długo nikt nie odpowiadał, potem dzwoniła ekspedientka ze sklepu - relacjonował na antenie stacji. 14-latka przez cały ten czas była nieprzytomna.

- Była reanimowana przez kilka godzin. Trafiła do szpitala do Wadowic, potem do Krakowa. Ratownicy zrobili ogromną pracę, nie mam do nich pretensji żadnych - dodał.

Śmierć 14-letniej Natalii. Jest śledztwo prokuratury

Prokuratura bada obecnie sprawę śmierci 14-latki. - Mogę powiedzieć tylko tyle, że materiały wpłynęły do prokuratury. W tym momencie są analizowane przez prokuratora referenta. Planowane jest wszczęcie w tej sprawie postępowania - przekazał nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Kowalski. Prokurator dodał, że została zlecona sekcja zwłok zmarłej nastolatki. Jest ona zaplanowana na piątek 1 grudnia.

"Fakt" ustalił, że rodzina w przeszłości przeszła tragedię związaną z utratą bliskiej osoby. - Kilka lat temu, gdy Natalka była jeszcze mała, zmarła jej mama. Przegrała walkę z nowotworem. Miała wtedy 32 lata... A teraz kolejne nieszczęście... Trudno to zrozumieć i sobie wytłumaczyć - powiedzieli krewni 14-letniej Natalii.