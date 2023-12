Strzelanina i pościg na ulicach Pszczyny. Napastnik dopiero co wyszedł z więzienia

W czwartek, 30 listopada w godzinach popołudniowych doszło do strzelaniny w rejonie ulic Skłodowskiej-Curie, Słonecznej i Ogrodowej w Pszczynie - informuje lokalny portal pless.pl. Policjantów zawiadomiono o tym, że dwóch mężczyzn strzela do zaparkowanego samochodu na jednej z ulic osiedla Piastów w Pszczynie. Napastnicy zaczęli uciekać przed funkcjonariuszami, którzy przyjechali na miejsce.

Strzały na ulicy w Pszczynie. Policyjna obława na napastników

Jeden ze sprawców zaczął w czasie ucieczki strzelać do policjantów, którzy w odpowiedzi użyli broni służbowej - relacjonuje Polska Agencja Prasowa. Funkcjonariusze dogonili napastnika po pościgu po okolicznych ulicach. Z relacji policjantów wynika, że mężczyzna był agresywny. Obezwładniając go, funkcjonariusze zauważyli, że został ranny. 40-latek trafił do szpitala, gdzie pilnują go policjanci. - Policjanci będą przy nim do czasu, kiedy będą mogli z nim porozmawiać - poinformował aspirant sztabowy Adam Jachimczak z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w rozmowie z PAP.

Po pościgu zatrzymano również drugiego napastnika, który uciekał inną trasą z miejsca zdarzenia. 36-latek był pijany. Policja przesłucha go najpewniej w piątek, kiedy wytrzeźwieje. Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna kilka dni temu wyszedł z więzienia.

