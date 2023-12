Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawili najnowsze modele pogodowe. Według nich w najbliższych dniach nadal będzie się utrzymywać iście zimowa pogoda, jednak im bliżej świąt, tym cieplej.

Prognoza pogody na święta. Synoptycy mówią o "lekko zimowym trendzie"

W pierwszym tygodniu grudnia nadal możemy się spodziewać śniegu oraz ujemnej temperatury, jednak wraz z końcem miesiąca pogoda zacznie się zmieniać. Centrum Modelowania Meteorologicznego przedstawiło model długoterminowej pogody. Synoptycy zwrócili uwagę na "lekko zimowy trend" utrzymujący się przez najbliższe tygodnie.

"Predykcje średnio i długoterminowych modeli numerycznych podtrzymują nadejście odwilży w okolicach 10 grudnia. Ostatni miesiąc roku może być, po listopadzie, miesiącem ze średnią miesięczną temperaturą w normie" - podali synoptycy.

Z kolei od 11 do 17 grudnia nie będzie już tak zimno, jak w ostatnich dniach listopada. W drugiej połowie grudnia możemy się spodziewać średniej temperatury powietrza w normie, a lokalnie nawet powyżej normy.

W okresie świątecznym możemy się spodziewać temperatury od 0 do 5 st. C. Nocami nie będzie już mrozów, a temperatura spadnie maksymalnie do 0 st. C. Najchłodniej będzie na wschodzie oraz północnym wschodzie. Najcieplej na Wybrzeżu i zachodzie. Wraz z końcem grudnia częściej będzie padać mokry śnieg oraz śnieg z deszczem.

Prawdziwa zimowa pogoda utrzyma się jedynie w górach, gdzie temperatury będą niższe. Na nizinach termometry będą wskazywać kilka stopni powyżej zera, co będzie sprzyjać powstawaniu tzw. pluchy śnieżnej. Pamiętajmy, że pogoda długoterminowa może się jeszcze zmienić.

Prognoza pogody. Jaki będzie najbliższy tydzień?

Jak przekazali synoptycy IMGW w najbliższych dniach pogoda będzie iście zimowa - zwłaszcza na południu kraju. "Wszystko za sprawą niżu znad Alp o nazwie Robin Spodziewamy się intensywnych opadów śniegu, nawet do ponad 30 cm przez cały weekend - zwłaszcza w pasie od Małopolski po Lubelszczyznę" - przekazali synoptycy IMGW.

"W woj. podkarpackim i małopolskim również opady marznące i gołoledź! Od niedzieli stopniowe uspokojenie w pogodzie. Ocieplenia spodziewamy się w drugiej połowie tygodnia" - czytamy w komunikacie IMGW.