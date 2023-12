Według relacji świadka zdarzenia, który zgłosił sprawę na policję, 29-latek miał zostać wyrzucony przez innego mężczyznę z balkonu, znajdującego się na trzecim piętrze bloku. Pokrzywdzony przeżył, jednak w ciężkim stanie trafił do szpitala. Dwóch mężczyzn usłyszało już zarzuty usiłowania zabójstwa.

Włodawa. 29-latek wyrzucony z balkonu. Mieli "wyjaśniać zaległe sprawy"

Do zdarzenia doszło 26 listopada około godz. 14.00 w bloku w centrum Włodawy(woj.lubelskie). Według ustaleń policji w mieszkaniu znajdowało się trzech mężczyzn, wszyscy się znali, mieli "wyjaśniać zaległe sprawy". "W pewnym momencie, 37 i 38-latek, chcąc pozbawić życia 29-latka po uprzednim skrępowaniu jego rąk i nóg, wyrzucili go zwróconego głową do dołu z balkonu na trzecim piętrze" - relacjonowała aspirant sztabowy Kinga Zamojska-Prystupa z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Dzięki szybkiej reakcji świadka 29-latek szybko otrzymał pomoc medyczną. "Z uwagi na bardzo ciężki stan 29-latka, został przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jednego z lubelskich szpitali" - dodała Kinga Zamojska-Prystupa. Mężczyzna przeżył, jednak jego stan jest oceniany jako bardzo ciężki.

Włodawa. Dwóch mężczyzn odpowie za usiłowanie zabójstwa

Policjanci zatrzymali w mieszkaniu dwóch mężczyzn - mieszkańców powiatu włodawskiego. 37-latek był trzeźwy, natomiast 38-latek miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Po zdarzeniu zostali zabrani do aresztu, gdzie okazało się, że oboje byli już wcześniej notowani. 29 listopada Sąd Rejonowy we Włodawie zdecydował o tymczasowym zatrzymaniu mężczyzn. Prokuratura postawiła im zarzuty usiłowania zabójstwa. 37-latek odpowie jako recydywista. Grozi im kara dożywotniego pozbawiania wolności.