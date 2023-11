Natalia z Andrychowa zmarła w środę 29 listopada z powodu wyziębienia. Według doniesień "Gazety Wyborczej" 14-latka we wrześniu rozpoczęła naukę w pierwszej klasie liceum w Kętach. Dziewczyna mieszkała ze swoim ojcem i młodszą siostrą. Jej codzienna droga do przystanku autobusowego zajmowała około 15 minut, ale tego dnia dziewczynie nie udało się do niego dotrzeć.

Andrychów. Szkoła pożegnała Natalię. "Młode życie zostało przerwane w tak dramatycznych okolicznościach"

Szkoła wydała oświadczenie w związku z tragiczną śmiercią Natalii. "Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej uczennicy i koleżanki Natalii. Nie jesteśmy w stanie wyrazić naszego smutku, z powodu tego, że młode życie zostało przerwane i to w tak dramatycznych okolicznościach" - napisała w oświadczeniu dyrektorka II LO im. Marii Dąbrowskiej Anna Kapcia. "Natalko, zapamiętamy cię jako pełną życia, radosną, kochającą zwierzęta, dobrą i życzliwą dziewczynę. Jesteśmy myślami i modlitwą z twoim tatą i rodzeństwem" - dodała dyrektorka.

Temperatura w Andrychowie spadła we wtorek poniżej zera i zaczął padać śnieg. Natalia zatrzymała się niecałe sto metrów od przystanku obok supermarketu w centrum miasta. Dziewczyna zadzwoniła do ojca, aby poinformować go, że źle się czuje i najprawdopodobniej zemdlała. - Ojciec poszedł na komisariat i błagał, by policjanci szukali dziecka. Zadawali mu mnóstwo dziwnych pytań, zamiast od razu namierzyć komórkę Natalki i w ten sposób ją próbować zlokalizować - powiedziała "Faktowi" bliska osoba związana z rodziną zmarłej dziewczynki.

W tym czasie 14-letnia Natalia leżała na mrozie. Po ponad pięciu godzinach sytuacją zainteresował się przechodzień, który przeniósł nastolatkę do sklepu i próbował ją reanimować wraz z ekspedientami. Wkrótce przyjechało pogotowie, ale mimo prób lekarzy, nie udało się uratować jej życia z powodu głębokiej hipotermii. Dziewczyna zmarła w szpitalu.

Rodzina 14-letniej Natalii zmierzyła się z tragedią w przeszłości. "A teraz kolejne nieszczęście"

"Fakt" ustalił, że rodzina w przeszłości przeszła tragedię związaną z utratą bliskiej osoby. - Kilka lat temu, gdy Natalka była jeszcze mała, zmarła jej mama. Przegrała walkę z nowotworem. Miała wtedy 32 lata... A teraz kolejne nieszczęście... Trudno to zrozumieć i sobie wytłumaczyć - powiedzieli krewni 14-letniej Natalii.

Sprawa wstrząsnęła lokalną społecznością. Mieszkańcy przyniosą znicze, aby upamiętnić zmarłą 14-latkę. Jedna z osób zwróciła uwagę, że dziewczyna została znaleziona dopiero po tak długim czasie. - Niestety, to przykład znieczulicy. Nie umiem tego zrozumieć - powiedział pan Tomasz, który mieszka w Andrychowie. - Jak to możliwe, żeby w tak uczęszczanym miejscu nikt nie zwrócił uwagi na to biedne dziecko? W jakich czasach my żyjemy? - dodał mężczyzna. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 14-latki.