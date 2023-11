Andrychów. To on znalazł wychłodzoną 14-latkę w centrum miasta. "Znieczulica i opieszałość policji"

22 stopnie Celsjusza - tyle wynosiła temperatura ciała 14-letniej Natalii po tym, jak trafiła do szpitala. Dziewczyna zmarła z powodu wyziębienia po tym, jak kilka godzin spędziła w pobliżu sklepu i przystanku autobusowego w centrum Andrychowa. Śledczy z Krakowa poinformowali Gazetę.pl, że zebrane dotąd materiały na temat śmierci dziecka już wpłynęły do prokuratury. Śledczy zaplanowali również sekcję zwłok dziewczynki.

Andrychów. To on znalazł 14-latkę wychłodzoną w centrum miasta

W czwartek po południu reporterka TVN24 rozmawiała ze świadkami poszukiwań 14-latki z Andrychowa, która zmarła w centrum miasta z powodu hipotermii. Pan Rafał, znajomy rodziny, który odnalazł dziewczynkę, relacjonował, że przyjechał do miasta przed komisariat policji, po telefonie od ojca 14-latki. Z relacji świadka wynika, że na decyzję policjantów, którym zgłoszono zaginięcie, czekali około dwóch godzin - potem mieli wrócić do domu i czekać na przyjazd funkcjonariuszy z psem tropiącym. Pan Rafał mówił, że ojciec Natalii sprawdzał drogę z komisariatu na przystanek, a on szedł trasą w pobliżu sklepu. Zajrzał tam za baner reklamowy. - Gdy dochodziłem do tego miejsca, zobaczyłem twarz dziewczynki. Tragiczny widok, dziewczynka leżała z telefonem w ręku. On działał, ekran był włączony, miała na nim palec. Przybiegł ojciec dziewczynki, wzięliśmy ją razem do sklepu, do ciepłego. Dzwoniliśmy po karetkę, długo nikt nie odpowiadał, potem dzwoniła ekspedientka ze sklepu - relacjonował na antenie stacji. 14-latka przez cały ten czas była nieprzytomna.

Postój karetek od tego sklepu znajduje się 200 metrów może. Ona nie odzyskała przytomności, była reanimowana przez kilka godzin. Trafiła do szpitala do Wadowic, potem do Krakowa. Ratownicy zrobili ogromną pracę, nie mam do nich pretensji żadnych. Ojciec wychodził ze skóry i robił, co mógł. Zrobił więcej niż policja

- odpowiedział świadek. Jego zdaniem z chodnika obok nie dało się nie zauważyć 14-latki. Mężczyzna ocenił, że dziecko zmarło z powodu opieszałości policji i znieczulicy ludzi.

- Gdyby policja zadziałała od razu, to można było uratować Natalię. Można było od razu uruchomić alarm i namierzanie telefonu, dziecko, by przeżyło. Dyżurni zbywali ojca, oni są winni. Mówił im: moje dziecko prawdopodobnie leży w śniegu, trzeba go szukać - mówiła mieszkanka Andrychowa. Stwierdziła też, że dyżurny, który przyjął zgłoszenie, miał poinformować szpital. Z relacji rozmówców reporterki TVN24 wynika jednak, że takiego zgłoszenie do szpitala nie dotarło.

Wysłaliśmy pytania do policji w Andrychowie z prośbą o odniesienie się do stawianych zarzutów. W rozmowie z serwisem wrzuc.info rzeczniczka policji st. asp. Agnieszka Petek zapewniła, że "uruchomiono na czas wszystkie procedury". Policja uważa, że to ojciec zwlekał z zawiadomieniem służb. - Informację o zaginięciu 14-latki policji otrzymali około południa; już kilka godzin po tym, jak ojciec dziewczynki stracił z nią kontakt. W międzyczasie rodzina szukała jej na własną rękę. Tuż po otrzymaniu informacji o zaginięciu policjanci uruchomili wszelkie procedury związane z poszukiwaniami - twierdzi policjantka, cytowana przez "Gazetę Wyborczą".

Śmierć 14-latki w Andrychowie. Prokuratura ujawniła nowe informacje

Informację w tej sprawie udzielił nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prokurator Janusz Kowalski. - Mogę powiedzieć tylko tyle, że materiały wpłynęły do prokuratury. W tym momencie są analizowane przez prokuratora referenta. Planowane jest wszczęcie w tej sprawie postępowania - przekazał w rozmowie z Gazeta.pl rzecznik Janusz Kowalski. Jak dodał prokurator, została zlecona sekcja zwłok zmarłej 14-latki.

