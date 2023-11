Zakopane jest jedyną gminą w Polsce, która nie wdrożyła ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dokument przewiduje m.in. obowiązek uchwalenia przez radę gminy programu funkcjonującego w tym zakresie oraz powołanie zespołu interdyscyplinarnego. Radni Zakopanego konsekwentnie odmawiali uchwalenia programu, przy poparciu polityków takich jak Beata Szydło z PiS, która w 2017 roku pogratulowała im odwagi. Jak ustalili dziennikarze portalu natemat.pl, sytuacja zmieniła się, gdy dwie kobiety odważyły się opowiedzieć swoje historie, które dotarły do ministerstwa.

Zakopane. Przemoc w rodzinie zwróciła uwagę ministerstwa. "Ten problem mamy nie od wczoraj"

Dwie góralki Maria Szymańska i Aleksandra Bogdanowicz doświadczyły przemocy w rodzinie i stworzyły internetową petycję zachęcającą do poparcia uchwały antyprzemocowej. Inicjatywę "Zakopmy przemoc" podpisało w kilka dni ponad 4 tysiące osób. Historie kobiet zostały nagłośnione, a sprawą zainteresowało się Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

- Pod petycją dostałam wiadomość z Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z prośbą o kontakt i informacją, że pani Anna Schmidt, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, chciałby przyłączyć się do petycji. Powiedziano nam, że może przyjechać do Zakopanego, porozmawiać z urzędnikami, bo od lat zajmuje się tematem przemocy w Polsce. Tylko że ten problem w Zakopanem mamy nie od wczoraj, ale od 18 lat - powiedziała Aleksandra Bogdanowicz w rozmowie z portalem natemat.pl. Kobiety zostały zapytane o swoje dalsze plany i dowiedziały się, że Anna Schmidt kontaktowała się z urzędem miasta. - Odnosimy wrażenie, że wszystko stało się po telefonie z ministerstwa - stwierdziła pani Aleksandra.

Posłanka PiS Anna Schmidt przyznała, że kiedy dowiedziała się o obywatelskiej inicjatywie kobiet z Zakopanego, postanowiła skontaktować się z władzami miasta. - Czekam na rozmowę z burmistrzem, zamierzam również w tej sprawie zwrócić się do radnych miasta. Dzisiaj zostały wysłane także pisma w tej sprawie - poinformowała polityczka.

Zakopane dostrzegło przemoc w rodzinie. W kilka dni władze zrobiły więcej niż przez wiele lat

Jak przekazał portal natemat.pl, w ostatnich dniach radni miasta poczynili większe postępy w sprawie ustawy, niż przez kilkanaście lat. Sesja w tej sprawie została zaplanowana na poniedziałek 4 grudnia. Pojawił się także drugi projekt uchwały złożony przez dwie radne Zjednoczonej Prawicy Lucynę Galicę-Jurecką, Anetę Bachledę-Curuś i Marię Łukaszczyk z "KWW Czas na Realizację". Ich projekt będzie rozpatrywany w piątek 1 grudnia. - Trzy radne, w tym dwie z PiS-u, które zawsze były przeciw ustawie o przemocy, teraz chcą pokazać, że działają. Składają projekt uchwały bardzo podobny do tego, który przedłożyli wcześniej radni - stwierdziła pani Aleksandra.

Autorki petycji "Zakopmy przemoc" zaznaczyły, że nie chcą być marionetkami w rękach polityków. - Naszym celem było i jest stworzenie narzędzi, o których mówi ustawa. Pamiętamy, że Nowogrodzka przez cały czas miała w nosie, co się dzieje w Zakopanem. A radni zbijali piątki z Beatą Szydło za wstrzymywanie uchwały - powiedziała Maria Szymańska. Podobnego zdania jest pani Aleksandra. - Rząd chce się przyłączyć i pokazać, że w dwa tygodnie potrafi zrobić więcej niż przez 18 lat. Zostałyśmy wplątane w działania polityczne i bardzo nam się to nie podoba. Fajnie, że ustawa będzie "klepnięta" prawdopodobnie w piątek. Ale jak dla mnie to słodko-gorzki sukces. Raczej powód do wstydu, że tyle lat czekaliśmy na przyjęcie ustawy antyprzemocowej w Zakopanem - przekazała kobieta.