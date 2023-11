Tomasz Duklanowski rezygnuje z funkcji redaktora naczelnego Radia Szczecin

"Presserwis" przekazał, że Tomasz Duklanowski złożył oświadczenie woli o rezygnacji ze stanowiska. Branżowemu portalowi potwierdził to prezes Radia Szczecin Wojciech Włodarski.

Tomasz Duklanowski odchodzi ze stanowiska redaktora naczelnego Radia Szczecin

Tomasz Duklanowski w grudniu ubiegłego roku opublikował artykuł o Krzysztofie F., czyli skazanym za pedofilię współpracowniku marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Nieprawomocny wyrok w sprawie zapadł w lipcu 2021 r. W tekście Duklanowski ujawnił, że ofiarami Krzysztofa F. były "dzieci znanej parlamentarzystki", podał też ich dokładny wiek. Szczegóły podane w tekście Radia Szczecin pozwoliły na identyfikację ofiar pedofila. W marcu tego roku Magdalena Filiks, posłanka PO, przekazała informację o śmierci jej syna, Mikołaja.

"Doszło do sytuacji patologicznej"

Publikacja Duklanowskiego była szeroko krytykowana przez polityków opozycji i publicystów. Tekst krytykował też Błażej Kmieciak, ówczesny szef Państwowej Komisji ds. Pedofilii. - W tekście dotyczącym wykorzystania seksualnego dwójki dzieci ujawnione zostały informacje, dzięki którym łatwo można ustalić, kto jest matką dzieci, a następnie dotrzeć do personaliów osób skrzywdzonych. Sama publikacja dotyczy potwornego działania, jakim jest przestępstwo pedofilii i to zdarzenie oczywiście powinno być dokładnie opisane i nazwane. Natomiast moim zdaniem punkt ciężkości powinien być położony na sposób działania sprawcy, który jako terapeuta, osoba wpływowa i uznana w swoim środowisku jest sprawcą wysokofunkcjonującym - mówił. - Doszło do sytuacji naprawdę patologicznej, w której mamy wyrok sądu, sprawca jest skazany, a skrzywdzone dzieci nie doświadczają poczucia bezpieczeństwa poufności informacji. Tutaj przecież chodzi o elementarną wrażliwość - podkreślał.

Duklanowski bronił się w wywiadzie z "Gazetą Polską". - W mediach pojawiły się kłamliwe informacje, jakobym ujawnił dane osobowe ofiar. Pierwszy podał to Tomasz Terlikowski i niestety kłamstwo to krąży do dzisiaj i jest powielane. Tymczasem nic takiego nie miało miejsca. Jedyną rzeczą, którą ujawniłem, było to, że poszkodowani to dzieci znanej parlamentarzystki. Nie posłanki, tylko parlamentarzystki. Nie napisałem, że to członkini Platformy Obywatelskiej - mówił.