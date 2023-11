Tragedia w Andrychowie. Rzeczniczka szpitala o 14-latce: Hipotermia była bardzo głęboka

14-letnia mieszkanka Andrychowa zmarła z wyziębienia. Z doniesień mediów wynika, że dziewczynka została odnaleziona w okolicach jednego z supermarketów. Jak informowaliśmy na Gazeta.pl, prokuratura zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok 14-latki. W sprawie śmierci dziecka wszczęto śledztwo.

Śledztwo ws. śmierci 14-latki z Andrychowa

Jak przekazał Onetowi prok. Janusz Kowalski z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prowadzone jest ono w sprawie, a nie przeciwko komuś. - Prowadzimy je pod kątem przestępstwa z artykułu 155 Kodeksu karnego. Ten mówi o "nieumyślnym spowodowaniu śmierci". Dlaczego dziecko zasłabło na mrozie, będziemy zapewne wiedzieć więcej po sekcji zwłok, jaką zaplanowano na piątek, 1 grudnia w instytucie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - przekazał.

Jak informował wcześniej portal wadowice24.pl, zaginięcie 14-latki zgłoszono w środę. - W momencie otrzymania zawiadomienia o zaginięciu policjanci niezwłocznie uruchomili wszelkie procedury związane z poszukiwaniami. Dziewczynka została odnaleziona na terenie Andrychowa około godz.13.30.

Onet rozmawiał z rzeczniczką Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu, do którego trafiła 14-latka. - Gdy pacjentka do nas dotarła, czekał na nią już zebrany w ekspresowym tempie cały zespół medyczny pracujący przy procedurze wyprowadzania ludzi z hipotermii - przekazała. - Niestety w tym wypadku ta hipotermia była bardzo głęboka. Temperatura jej ciała wynosiła 22 st. C. Pacjentki nie udało się uratować. Zmarła następnego dnia. Ze swojej strony apeluję do wszystkich. Gdy widzimy kogokolwiek siedzącego lub - co gorsza - leżącego na śniegu, reagujmy. Możemy komuś uratować życie - podkreśliła.

Szymon Hołownia: Ta tragedia rozdziera serce

W czwartek po południu tragedię komentował marszałek Szymon Hołownia. - Bez obwiniania - to jest lekcja dla nas wszystkich. Zginęło dziecko, zginęło, dlatego że ludzie jej nie zauważyli. Teraz każdy z nas powinien wyciągnąć z tego wnioski dla swojego codziennego życia, żeby taka tragedia nigdy się nie powtórzyła. Ta tragedia naprawdę rozdziera serce. Jestem absolutnie wstrząśnięty tym wydarzeniem - powiedział Hołownia. Marszałek Sejmu złożył wyrazy współczucia bliskim 14-latki.