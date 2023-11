Nożownik w szkole na Mazowszu. Są nowe informacje. "Zabezpieczono cztery noże"

W środę 29 listopada w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle niedaleko Ostrołęki (woj. mazowieckie) doszło do ataku nożownika. Napastnikiem okazał się 18-letni uczeń tej szkoły. W wyniku ataku trzy osoby zostały ranne. W sprawie pojawiły się nowe informacje.

Kadzidło. Prokuratura przekazała nowe ustalenia ws. 18-letniego nożownika

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz przekazała w rozmowie z Polsat News, że służby przeszukały miejsce zamieszkania domniemanego sprawcy. - W toku tych czynności zabezpieczyliśmy cztery noże, prawdopodobnie jednego z nich użył sprawca - poinformowała prokuratorka.

Łukasiewicz przekazała także, że w sprawie przesłuchano ponad 20 osób, które znajdowały się w klasie podczas incydentu oraz rodziców 18-latka i jego kolegę.

Nożownik zranił trzy osoby - dwóch 19-letnich chłopców i 19-letnią dziewczynę. Jeden z nastolatków doznał jedynie obrażeń przedramienia. Dziewczyna z ciężkimi ranami brzucha trafiła do szpitala. Chłopak z kolei trafił do placówki z ranami szyi. Wiadomo, że ofiary zostały przewiezione do szpitali w Mławie, Ostrołęce i Warszawie. Dwoje z poszkodowanych znajduje się w stanie ciężkim, ale stabilnym. Trzecia ofiara napastnika ma mniej poważne obrażenia.

Mazowsze. Uczeń zaatakował rówieśników nożem

Według wstępnych ustaleń jeden z uczniów szkoły ponadpodstawowej w Kadzidle podczas zajęć lekcyjnych zaatakował ostrym narzędziem troje swoich rówieśników, po czym uciekł. W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala. "Już po niespełna dwóch minutach na miejscu byli policjanci z posterunku policji w Kadzidle. Natychmiast w trybie alarmowym skierowano tam dodatkowe siły policyjne, które rozpoczęły zakrojone na szeroką skalę poszukiwania" - przekazał w komunikacie kom. Tomasz Żerański, rzecznik prasowy policji w Ostrołęce. W poszukiwaniach brał udział także pies tropiący.

Służby odnalazły napastnika po upływie około półtorej godziny od incydentu. W asyście policji został przetransportowany do szpitala w Ostrołęce. Policja na miejscu zdarzenia przeprowadziła oględziny, przesłuchała świadków oraz zabezpieczyła dowody w sprawie.

- To była lekcja w formie spotkania-rozmowy, siedzieliśmy w kółku. Chłopak wyszedł do łazienki, wrócił w masce, z nożem i dźgnął dwie osoby na oślep. To nie było zaplanowane, atakował na oślep... - mówił jeden z uczniów w rozmowie z portalem eostroleka.pl. - Wziąłem krzesło w samoobronie. On się cofnął. Rzuciłem jeszcze w niego tym krzesłem. Wtedy uciekł. Nauczycielka spanikowała - mówił inny z uczniów w rozmowie z Polsat News. Służby zaalarmował nastolatek, który po ataku nożownika wyskoczył przez okno klasy.