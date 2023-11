29 listopada zmarła z wyziębienia 14-latka, która przez kilka godzin siedziała niedaleko sklepu w centrum Andrychowa (woj. małopolskie). - To miejsce bardzo uczęszczane, bardzo dużo ludzi, jak na Andrychów, tam się porusza - stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską Marcin Płaszczyca z portalu wadowice24.pl. Redaktor naczelny lokalnego radia powiedział, z jakiego powodu przechodnie mijający nastolatkę jej nie pomogli.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Topczewska: Policja często przyjeżdża na miejsce zdarzenia, ale nie podejmuje prawidłowo interwencji

Śmierć 14-latki w Andrychowie. "Dla każdego przechodnia była osobą, która siedzi 30 sekund"

Marek Nycz z Radia Andrychów zauważył, że 14-latka siedziała blisko przystanku autobusowego. Dlatego, jak sądzi, osoby przechodzące obok niej nie reagowały. - Dla każdego przechodnia ta dziewczynka siedząca na jakiejś konstrukcji reklamowej była osobą, która siedzi blisko przystanku przez 30 sekund. Nikt nie myślał, że siedzi tam kilka godzin - powiedział.

Dziennikarz przytoczył inną historię, która niedawno wydarzyła się w Andrychowie. Wtedy mieszkańcy zareagowali na osobę, która potrzebowała pomocy. - Kilka dni temu w centrum Andrychowa upadł człowiek na ulicy i w ciągu kilku minut służby miały kilkanaście telefonów - przekazał.

Andrychów. 14-latka zmarła z wyziębienia, jej bliscy "są zdruzgotani"

Pod sklepem, gdzie zasłabła 14-latka, ustawiono kilkadziesiąt zniczy. Jacek Dyrlaga z Radia Andrychów spotkał tam bliskich nastolatki. - To były zapłakane dziewczyny, kuzynki. Nie miałem już siły, by podejść do nich z dyktafonem i coś wyciągać. Widziałem po ich twarzach, że są zdruzgotane - relacjonował.

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, prokuratura bada obecnie sprawę śmierci 14-latki. - Mogę powiedzieć tylko tyle, że materiały wpłynęły do prokuratury. W tym momencie są analizowane przez prokuratora referenta. Planowane jest wszczęcie w tej sprawie postępowania - przekazał nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Kowalski. Prokurator dodał, że została zlecona sekcja zwłok zmarłej nastolatki.