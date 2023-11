Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim umorzyła śledztwo w sprawie wypadku, w którym uczestniczyła ówczesna ministerka zdrowia w rządzie PiS Katarzyna Sójka. Polityczka potrąciła rowerzystę, który wjechał na przejście dla pieszych. - Opinia biegłych jest jednoznaczna - to 69-latek złamał przepisy - przekazał w rozmowie z Radio Eska rzecznik prokuratury Maciej Meler.

Katarzyna Sójka potrąciła rowerzystę. Rzecznik prokuratury: Biegły nie stwierdził winy kierującej

Wstępne ustalenia śledczych potwierdziły, że w chwili wypadku zarówno kierowczyni, jak i rowerzysta byli trzeźwi. Ponadto posłanka jechała z prędkością dozwoloną na tym odcinku drogi. - Sam pokrzywdzony także w śledztwie potwierdził, że wjechał na pasy bez wcześniejszego upewnienia się, że taki manewr jest możliwy. Opinia powołanego w tej sprawie biegłego wskazała jednoznacznie na winę rowerzysty. Zgodnie z przepisami przejazd rowerem przez to przejście dla pieszych jest niedopuszczalny. Dlatego biegły nie stwierdził winy kierującej autem kobiety. Podczas śledztwa drobiazgowo przeanalizowano całą zaistniałą sytuację, zebrano obszerny materiał dowodowy, w tym właśnie opinie biegłych - argumentował rzecznik.

Potrącenie rowerzysty w Lutogniewie. Za kierownicą siedziała ówczesna ministerka zdrowia

Do zdarzenia doszło 2 września bieżącego roku po godzinie 13 we wsi Lutogniew pod Krotoszynem (powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie). Rowerzysta poruszał się ścieżką rowerową, z której wjechał na przejście dla pieszych. W wyniku potrącenia 69-latek odniósł obrażenia, które wymagały hospitalizacji. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Według oceny lekarzy mężczyzna doznał uszkodzeń ciała, które wywołały u niego rozstrój zdrowia powyżej siedmiu dni. Z tego względu zdarzenie rozpatrywano w kategorii wypadku.