W środę (29 listopada) Andrzej Sadoś podczas trwających w Brukseli prac nad kolejnym, 12. już pakietem sankcji UE wobec Rosji przekazał, że propozycje niektórych państw, które padają w tej kwestii, idą za daleko i osłabiają nie tylko istniejące, ale także nowe sankcje.

Polska krytykuje nowy pakiet sankcji UE przeciwko Rosji

Z informacji przekazanych przez Polską Agencję Prasową wynika, że sceptycyzm ambasadora dotyczy między innymi kwestii wyjątku w odniesieniu do importu ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych z Rosji. Wyjątek ten ma zostać przedłużony. Sadoś podkreślił na spotkaniu ze swoimi europejskimi odpowiednikami, że jest to sprzeczne z generalną zasadą zakazu importu ropy z Rosji, na który kraje członkowskie zgodziły się w czerwcu ubiegłego roku - przekazał portal belsat.eu.

Sadoś: Sankcje oprócz Rosji powinny zostać nałożone także na Białoruś

Co więcej, polski ambasador miał przekonywać, że UE musi dążyć do zaprzestania wykorzystywania rosyjskiej ropy naftowej, która stanowi źródło wpływów do budżetu Federacji. Ten z kolei wykorzystywany jest w trwającej wojnie w Ukrainie. Polska zaproponowała, aby sankcje miały znacznie szerszy zakres.

Dodatkowo Sadoś po raz kolejny podkreślił, że istotne jest rozszerzenie zakazu importu LPG, po to, żeby nie było możliwości jego obejścia. Zdaniem polskiego ambasadora podobne sankcje powinny zostać nałożone na Białoruś, z uwagi na to, że jest to państwo tranzytowe dla rosyjskiego gazu. Oprócz tego Sadoś miał poruszyć w Brukseli kwestię importu rosyjskich diamentów, którego nadal nie obejmują żadne restrykcje ze strony UE.