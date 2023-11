Nie milkną echa środowego (29 listopada) ataku nożownika, 18-letniego ucznia, w szkole w Kadzidle. W czwartek (30 listopada) zajęcia zostały odwołane, a uczniom udzielana jest pomoc psychologiczna. Według informacji przekazanych przez lokalny portal eostroleka.pl kolejnego dnia (w piątek 1 grudnia) zwyczajne lekcje zostaną zastąpione zajęciami wychowawczo-opiekuńczymi.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukradł samochód i omal nie doprowadził do wypadku. Tłumaczył, że był zmęczony

Kadzidło. Po ataku nożownika w szkole odwołano zajęcia

W czwartek (30 listopada) od godziny 8 rano w szkole w Kadzidle rozpoczął się dyżur psychologiczny dla wszystkich tych, którzy po środowym ataku potrzebują wsparcia. W placówce uruchomiono także dyżur telefoniczny. Lekcje zostały odwołane. W piątek z kolei będą odbywać się w zmienionej formie.

Musimy skoncentrować się na uczniach, na ich rodzicach, na rodzicach ofiar, jak również na rodzicach sprawcy. Wszyscy potrzebują pomocy psychologicznej, wszyscy tutaj potrzebują zapewnienia, że jest bezpiecznie. Chcieliśmy zapewnić, że otoczenie, szkoła podstawowa, wszyscy są bezpieczni, służby i policja czuwają nad bezpieczeństwem publicznym na terenie gminy i powiatu

- podkreślił wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński podczas briefingu prasowego. - To, co się wydarzyło, jest bardzo trudnym, straszliwym zdarzeniem i teraz musimy zrobić wszystko, aby po pierwsze pomóc ofiarom, pomóc uczniom wrócić do normalnego życia i dać jasny przekaz wszystkim, że nie zgadzamy się na obecność przemocy w szkole - dodał.

Jeszcze tego samego dnia, kiedy doszło do ataku, starostwo opublikowało oficjalny komunikat, w którym pproszono o zachowanie spokoju i podkreślono, że zdarzenie jest wyłącznie incydentem. "To wydarzenie, chociaż niezwykle przykre i tragiczne, jest incydentem - możecie Państwo, jak zapewnia policja, czuć się w swojej miejscowości bezpiecznie. Nie znamy motywów postępowania sprawcy ataku - to z pewnością postarają się ustalić śledczy" - zaznaczono.

Atak nożownika w szkole w Kadzidle. "To nie było zaplanowane, atakował na oślep"

Do ataku nożownika doszło w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle (powiat ostrołęcki) około godziny 12:00 w środę (29 listopada) na jednej z lekcji łączonych, na której obecne były dwie klasy. Atakującym był 18-letni uczeń tej szkoły. W sali obecnych było około 20 osób. - To była lekcja w formie spotkania-rozmowy, siedzieliśmy w kółku. Chłopak wyszedł do łazienki, wrócił w masce, z nożem i dźgnął dwie osoby na oślep. To nie było zaplanowane, atakował na oślep... - mówił jeden z uczniów w rozmowie z portalem eostroleka.pl.

Ze świadkami zdarzenia rozmawiali także dziennikarze Polsat News. - Wziąłem krzesło w samoobronie. On się cofnął. Rzuciłem jeszcze w niego tym krzesłem. Wtedy uciekł. Nauczycielka spanikowała - mówił inny z uczniów. Służby zaalarmował nastolatek, który po ataku nożownika wyskoczył przez okno, by wezwać pomoc.

Nożownik ranił trzy osoby. W chwili zatrzymania miał obrażenia

Nożownik ranił trzy osoby - dwóch 19-letnich chłopców i 19-letnią dziewczynę. Jeden z nastolatków doznał jedynie obrażeń przedramienia. - Dziewczyna z ciężkimi ranami brzucha oraz chłopak z ranami szyi zostali przewiezieni do szpitala, gdzie udzielana jest im pomoc medyczna - poinformowała Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, cytowana przez TVN24. Wiadomo, że ofiary zostały przewiezione do szpitali w Mławie, Ostrołęce i Warszawie. Według dyrektora Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Doktora Józefa Psarskiego w Ostrołęce stan poszkodowanej osoby, która trafiła do placówki, jest "stabilny i nie ma zagrożenia życia".

O sprawcy wiadomo, że jest uczniem czwartej klasy szkoły w Kadzidle. Po jego ucieczce ze szkoły trwała policyjna obława, która zakończyła się przed godziną 14. 18-letni agresor został ujęty około 500 metrów od placówki. Według policyjnego komunikatu nastolatek podczas zatrzymania miał obrażenia ciała.

Wójt gminy Kadzidło przyznał, że zna rodziców 18-latka. - To tacy porządni, spokojni ludzie, pracują - mówił w rozmowie z "Wyborczą" Dariusz Łukaszewski. - A tego chłopca dobrze jednak nie znam, samo Kadzidło liczy ponad 4 tys. mieszkańców, cała gmina w sumie blisko 12 tys. Nastolatkowi łatwo więc pozostać takim trochę anonimowym. Nie umiem nic powiedzieć o jego zakrętach emocjonalnych - dodał. Jego zdaniem "w każdym czasie i miejscu każdy z nas może być ofiarą". - Jako naród jesteśmy poddawani dużej emocjonalnej opresji i to niestety wina także tej dużej polityki. Nastroje są tak rozhuśtane, że nie można wykluczyć, że każdy z nas może także zostać sprawcą - stwierdził wójt.