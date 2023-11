Portal wadowice24.pl poinformował w środę 29 listopada, że zmarła 14-letnia dziewczynka, której zaginięcie zgłoszono we wtorek. Nastolatka udała się do pobliskiej miejscowości, a następnie zadzwoniła do ojca i poinformowała go, że nie wie, gdzie jest i że się źle czuje. Udało się odnaleźć dziewczynkę. Jak przekazują media, nastolatka miała przez kilka godzin siedzieć pod jednym ze sklepów spożywczych w Andrychowie (powiat wadowicki).

Andrychów. 14-letnia dziewczynka czekała na pomoc. Zmarła z wyziębienia

"Tylko jeden z mieszkańców zainteresował się jej losem. Przeniósł do ciepłego sklepu i wezwano karetkę. Dziewczynka została przetransportowana do szpitala. Była bardzo wyziębiona" - opisuje portal. 14-latka trafiła do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w krakowskim Prokocimiu. Jednak medykom nie udało się uratować życia dziewczynki

Informację o śmierci nastolatki potwierdziła podkom. Barbara Szczerba z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. - Potwierdzam, że dziewczynka zmarła. W tej chwili nie udzielamy żadnych dalszych informacji w tej sprawie - przekazała funkcjonariuszka. Jak dodała, sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Wadowicach.