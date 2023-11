Do zdarzenia doszło w środę 29 listopada po godz. 12.00 w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle, niedaleko Ostrołęki, w województwie mazowieckim. Pierwsze doniesienia mówiły o tym, że ofiarami napaści są uczniowie i co najmniej dwie osoby przewożone są do szpitala. Portal eostroleka.pl ustalił, że napastnikiem jest najprawdopodobniej uczeń tej szkoły.

Kadzidło. Atak nożownika w szkole. Są ranni

O zatrzymaniu 18-letniego ucznia, który zaatakował swoich rówieśników w szkole w Kadzidle informuje portal rmf24.pl. Policja miała zatrzymać napastnika w trakcie obławy w rejonie stadionu sportowego. Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce, relacjonował, że w ataku ranne zostały trzy osoby: 18-letni uczeń z raną ciętą szyi został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala, 18-letnia uczennica również trafiła do szpitala - odwiozła ją karetka pogotowia, trzeci uczeń nie wymagał hospitalizacji. Miał być przesłuchany jeszcze w środę.

Na pewno będą przesłuchiwani pozostali uczniowie - w jakiej kolejności, ilu się uda ich przesłuchać - trudno mi powiedzieć. Przesłuchana została już pani, która prowadziła zajęcia

- mówiła Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce, którą cytuje portal. W czwartek w szkole w Kadzidle odwołano lekcje.

Na temat ataku w szkole w Kadzidle resort edukacji i nauki opublikował. "W związku z atakiem nożownika w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle w woj. mazowieckim Minister Edukacji i Nauki Krzysztof Szczucki polecił Mazowieckiej Kurator Oświaty zbadać szczegóły zdarzenia i zapewnić poszkodowanym wsparcie ze strony resortu edukacji" - czytamy na platformie X.

