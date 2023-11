Synoptycy IMGW opublikowali eksperymentalną, długoterminową prognozę temperatury i opadów na najbliższe miesiące. Wiadomo też, jakiej pogody możemy się spodziewać w pierwszym miesiącu wiosny.

Prognoza pogody na zimę 2023/2024. Będzie śnieg i mróz?

Jak zapowiada synoptyk IMGW, grudzień będzie zmienny pod względem temperatury. - Do 10 grudnia będziemy notować ujemne temperatury, chłód. Mróz będzie trzymał, momentami nawet siarczysty. W pierwszych dniach meteorologicznej zimy prawdopodobne są ostrzeżenia przed silnym mrozem - przekazał rzecznik IMGW-PIB Grzegorz Walijewski, cytowany przez "Super Express". Od 11 grudnia ma zrobić się znacznie cieplej, do 9 st. C. w całym kraju.

Na początku listopada opublikowano eksperymentalną pogodę synoptyków IMGW, która obejmuje miesiące: grudzień, styczeń, luty i marzec. Według ich zapowiedzi w grudniu temperatura w całej Polsce będzie się utrzymywać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020, natomiast miesięczna suma opadów w pierwszym miesiącu zimy może być większa, niż przewiduje norma.

Jak prognozują synoptycy, w styczniu możemy się spodziewać intensywnych opadów deszczu oraz śniegu. Miesięczna suma opadów w pierwszym miesiącu roku będzie znacznie powyżej normy. Z kolei temperatura nie powinna odbiegać od normy wieloletniej.

W lutym temperatura powietrza powinna być w normie, natomiast znacznie powyżej normy będzie się kształtować suma opadów. Natomiast w marcu, pierwszym miesiącu wiosny temperatura będzie znacznie powyżej normy wieloletniej. IMGW zapowiada również, że suma opadów w tym miesiącu znacznie przekroczy wieloletnią normę.

Prognoza pogody. Co oznacza "powyżej" i "poniżej" normy?

Przypomnijmy, średnia miesięczna temperatura powietrza oraz suma opadów dla danych miesięcy jest prognozowana w odniesieniu do norm wieloletnich. Obejmują one lata od 1991 do 2020 roku. 10 najniższych wartości temperatury lub sumy opadów z tego okresu jest wyznacznikiem średniej temperatury lub sumy opadów "poniżej normy". Z kolei 10 najwyższych wartości wyznacza te "powyżej normy".