Fotoreporter "Tygodnika Solidarność" Tomasz Gutry został postrzelony w trakcie Marszu Niepodległości 11 listopada 2020 roku. Prokuratura postanowiła umorzyć postępowanie ws. przekroczenia uprawnień przez policjantów. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia nie uwzględnił zażalenia Gutrego na decyzję prokuratury - wynika z ustaleń RMF24.

Postrzelenie Tomasza Gutrego podczas Marszu Niepodległości. Sąd nie uwzględnił zażalenia fotoreportera na decyzję prokuratury

Warszawski sąd stwierdził, że działania policjantów podejmowane w trakcie marszu były prawidłowe. Stwierdzono również, że w tym przypadku nie doszło do "wypełnienia znamion jakiegokolwiek czynu zabronionego". Postanowienie sądu jest prawomocne.

Przypomnijmy, wcześniej Prokuratura Okręgowa w Warszawie przeanalizowała monitoring, przesłuchała świadków oraz pokrzywdzonego. Ustalono wówczas, że przed postrzeleniem Gutrego w miejscu, w którym przebywał fotoreporter, przebiegł agresywny mężczyzna, który atakował policjantów. Zanim doszło do strzału, policjanci mieli wezwać tłum do rozejścia się, a także wydać strzały ostrzegawcze. "Z ustaleń prokuratury wynika, że Tomasz G. od początku obserwował działania policji z bardzo bliskiej odległości, pozostawał pomiędzy agresorami a kordonem policji, widział, co się dzieje i zdecydował się pozostać pomiędzy ścierającymi się stronami" - przekazał Szymon Banna, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, cytowany przez RMF24.

Tomasz Gutry postrzelony przez policję w Warszawie

Fotoreporter Tomasz Gutry został postrzelony 11 listopada w twarz. Tego samego dnia wieczorem został zabrany do szpitala. - Jestem po operacji, która zakończyła się po godzinie 23:00. Około 2:00 w nocy w szpitalu pojawiła się policja i zabrała gumowy pocisk, który był wbity w policzek - przekazał dziennikarzom po zakończonej operacji, cytowany przez Polsat News.

Z relacji Gutrego wynikało, że stał około 10 metrów od policjantów. Zapewnił również, że nie słyszał strzałów ostrzegawczych, ani wezwań do opuszczenia miejsca, w którym stał. W pewnej chwili w stronę policjantów miały lecieć petardy, ludzie stojący za fotoreporterem mieli zacząć odchodzić. - Byli już jakieś 10 metrów albo i więcej za mną, nie było już ludzi. Strzelił do mnie. Miałem duży aparat fotograficzny na szyi. W takim hałasie nikt nie usłyszałby tłumaczeń, że jestem pracownikiem mediów - relacjonował wówczas Tomasz Gutry.