Od poniedziałku 27 listopada lama przebywała na terenie farmy w Jaworniku Polskim (woj. podkarpackie). Po przyjeździe Uszatek wystraszył się psa i staranował ogrodzenie, po czym uciekł do lasu. Po dwóch dniach poszukiwań zwierzę zostało odnalezione.

Jawornik Polski. Znaleziono lamę, która uciekła z farmy do lasu

Właściciele lamy postanowili rozpocząć poszukiwania już 27 listopada. O zaginięciu lamy poinformowali na Facebooku. Wówczas w poszukiwania zaangażowały się polskie media. Informacja o poszukiwaniach pojawiła się również w serwisie Gazeta.pl.

Gdy znaleźli ślady Uszatka w lesie, wybrali się tam wraz z alpakami, aby go odnaleźć. Jak się później okazało, gdy samiec zobaczył stado, natychmiast dołączył do zwierząt. - Później zapięliśmy go na smycz i doprowadziliśmy do domu, cały czas spryskując twarz wodą. Tak się pokazuje, kto rządzi w stadzie i dyscyplinuje te zwierzęta - tłumaczył Leszek Smajdor, właściciel farmy w Jaworniku Polskim, cytowany przez RMF24.

Właściciele lamy byli pewni, że zwierzę nie zamarznie w lesie, ponieważ lamy są odporne na niskie temperatury. Radzą sobie nawet w temperaturze do -40 st. C. - Bałem się, że zaatakują go wilki. Z jednym poradziłby sobie, ale z watahą już nie. W okolicy mamy piękne lasy, ale też dużo wilków, które podchodzą do domów - dodał Leszek Smajdor. Lampy są łagodnymi zwierzętami, jednak bardzo płochliwymi. W sytuacji stresowej zaczynają uciekać.

O zaginięciu zwierzęcia informowaliśmy już 27 listopada. Zwierzę miało uciec z powodu psa, który znajdował się na terenie farmy. - Weszła do stajni, przywitała się z innymi zwierzętami, ale przestraszyła się szczekającego szczeniaka. Staranowała płot i wydostała się poza ogrodzenie - relacjonował w rozmowie z RMF24 właściciel farmy Leszek Smajdor. - Nie zdążyła jeszcze oswoić się z nami i nowym miejscem. Była zestresowana i jeszcze nieufna - dodał mężczyzna.