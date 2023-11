Driftował na zamarzniętym placu we Wrocławiu. Wyczyny skończył w Odrze

Do zdarzenia doszło 28 listopada około godz. 22.00 nad Odrą na terenie Janówka we Wrocławiu. Kierowca samochodu marki BMW próbował driftować w pobliżu rzeki, po czym samochód zjechał z nadbrzeża do Odry i zatonął.

Wrocław. Ćwiczyli drifting, samochód wpadł do Odry

Na miejscu zdarzenia pojawiły się zastępy straży pożarnej, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz policję. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" przekazał, że w podjeździe znajdowały się dwie młode osoby - kierowca i pasażerka. Jeszcze przed przyjazdem pierwszych zastępów straży zdołały wydostać się z tonącego samochodu. Wspólnymi siłami mieli wypchnąć tylną szybę w pojeździe.

Według ustaleń "Gazety Wrocławskiej" na oblodzonym placu przy nadbrzeżu Odry grupa młodzieży miała zorganizować drifting, czyli kontrolowaną jazdę samochodem w niebezpiecznych warunkach.

Wrocław. Samochód zatonął podczas driftowania. Kierowca może usłyszeć zarzuty

Osoby, które znajdowały się w pojeździe, nie poniosły poważnych obrażeń. Ich stan nie wymagał pomocy medycznej. Jeszcze nie wiadomo, kiedy służby przystąpią do wydobycia samochodu z dna rzeki. Kierowca nie został ukarany mandatem, ponieważ samochód nie znajdował się na drodze publicznej. Sprawa ma jednak zostać skierowana do sądu. Kierowca może usłyszeć zarzut narażenia pasażerki na utratę zdrowia lub życia. Grozi za to kara do trzech lat pozbawienia wolności.