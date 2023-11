Kardynał o odpływie wiernych, aborcji i relacji państwo-Kościół. "Jesteśmy w stanie krytycznym"

Kardynał Grzegorz Ryś powiedział, że "nie można uprawiać polityki w Kościele". - Ale i wtedy każdy może się spierać o to, co nią jest, a co nie. I będą rozmaite interpretacje - dodał. Kardynał wskazał również "zupełnie inny problem publiczny, którego się nie rozwiąże przez podkreślanie rozdziału Kościoła od państwa".

Kardynał Grzegorz Ryś o relacji państwo-Kościół: Z konkretną władzą można współpracować

Zdaniem kard. Grzegorza Rysia powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na "problem jedności naszego społeczeństwa". - Uważam, że jesteśmy w stanie absolutnie krytycznym. Nie pamiętam aż tak zantagonizowanego społeczeństwa w Polsce. Nie wiem, czy w takiej sytuacji można krajem rządzić w sposób skuteczny, czyli taki, który prowadzi do dobra wspólnego - powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Kardynał zauważył, że "konkretnej władzy wspierać nie można, za konkretną władzę można się modlić, z konkretną władzą można współpracować". Podkreślił, że w Polsce potrzebni będą politycy i duchowni, "którzy zaproponują konkretne drogi do zbudowania społecznej jedności i będą w stanie pokazać wspólne wartości w taki sposób, który angażuje nie tylko własne plemię polityczne".

- Czy obecna władza będzie chciała wojny z Kościołem, czy będzie szukać z nim porozumienia, czy - przy całej niezależności - jednak jakiejś koegzystencji? Czy można w Polsce inaczej? To nie jest tylko problem Kościoła, w sensie, czy on przetrzyma, czy nie. To raczej problem rzeczywistości, w której żyjemy: albo ją będziemy budować razem, albo razem ją rozwalimy do końca - stwierdził kard. Ryś.

Kardynał Ryś: Nauczanie Kościoła będzie zawsze takie samo

Kardynał powiedział także, że należy uważnie słuchać każdego człowieka, który odchodzi z Kościoła i pytać, jak stworzyć taką wspólnotę, "do której mogę zaprosić go bez lęku, że nie powtórzy się jego złe doświadczenie". - Apostazja nie musi być rzeczą formalną - ktoś odchodzi i go nie ma. Dlaczego? Bo najwyraźniej nie stworzyliśmy takiego Kościoła, w którym ma on poczucie, że dostaje to, czego oczekuje. Więc po co ma tu chodzić? To kamyk do naszego ogródka, nie mamy prawa tłumaczyć tego tym, że świat, że ludzie są źli - stwierdził.

Duchowny wypowiedział się również na temat kwestii, które budzą wiele kontrowersji: stosunku Kościoła do aborcji, związków pozamałżeńskich oraz eutanazji. - W sprawie aborcji nauczanie Kościoła będzie zawsze takie samo: aborcja jest złem. I zawsze Kościół będzie mówił, że małżeństwa nie można zrównać z innym związkiem pomiędzy ludźmi. Podobnie jest ze sporem o eutanazję. Mamy ciche oczekiwanie, że Kościół powie: no tak, jest właściwie dopuszczalna. A dlaczego Kościół ma się na to godzić? Jeśli parlament się umówi i zagłosuje, to pierwszy powiem: niemoralnym jest zabić człowieka, ta ustawa jest niemoralna, a katolik nie ma prawa jej stosować - zadeklarował.

Kard. Ryś został zapytany, co sądzi o ludziach, którzy mają inne poglądy. - Ja ich nie osądzam. Gdyby mnie pani spytała, co sądzę o kobiecie, która się dopuściła aborcji, to odpowiem, jak kiedyś ks. Tischner, że myślę tyle, ile wynika z rozmowy z nią w konfesjonale. Ale wtedy przechodzimy od zasady, która jest sformułowana w zapisie prawnym, na poziom spotkania z konkretnym człowiekiem i jego życiowym dramatem. Wówczas się poruszamy w zupełnie innych obszarach - zauważył.