Były policjant zmieniał tożsamość i podawał się za mecenasa. Szukają go służby w całym kraju

Sędzia Jan Klocek poinformował, że postanowienie w sprawie wydania listu gończego zostało przekazane policji. W związku z tym funkcjonariusze mają rozpocząć poszukiwania skazanego na terenie całego kraju. Aby ułatwić pracę mundurowych, upublicznione zostały dane Andrzeja Dobrzynieckiego-Cartiera. Co więcej, służby wskazały, że osoby, które widziały poszukiwanego, powinny zgłosić ten fakt policji. Ostrzeżono również, że za ukrywanie skazanego grozi kara.

Sąd wydał list gończy za byłym policjantem. Skazano go na ponad dwa lata więzienia

Andrzej Dobrzyniecki-Cartier został nieprawomocnie skazany we wrześniu 2021 roku. Wówczas jeszcze jako Joanna Plewczyńska (poszukiwany dwukrotnie zmieniał tożsamość) usłyszał wyrok dwóch lat i czterech miesięcy pozbawienia wolności za oszustwa i łamanie praw pracowniczych. Sąd pierwszej instancji wskazał, że Dobrzyniecki-Cartier nie wypłacał swoim pracownikom pieniędzy, a co więcej, nie rejestrował ich umów, ani nie odprowadzał składek na ubezpieczenie.

Orzeczenie to zostało zaskarżone zarówno przez prokuratora, jak i obrońcę Andrzeja Dobrzynieckiego-Cartier. We wrześniu 2023 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał obie apelacje za niezasadne. W związku z tym niespełna miesiąc później, w październiku 2023 roku, Sąd Okręgowy w Kielcach poinformował o wydaniu policji nakazu doprowadzenia skazanego do zakładu karnego. Pomimo to mężczyzna do tej pory nie rozpoczął odbywania swojej kary.

Oszustwa Andrzeja Dobrzynieckiego-Cartier. Ofiarą padł także bank

Andrzej Dobrzyniecki-Cartier jest byłym policjantem, który podawał się także za adwokata, przedstawiciela międzynarodowej kancelarii prawnej oraz prezesa wielu fundacji. Mężczyzna dwukrotnie zmieniał tożsamość - z męskiej na żeńską (obecnie posługuje się tożsamością mężczyzny). Kiedy przyjął tożsamość Joanny Plewczyńskiej, został zarządcą Pałacu Tarnowskich w Ostrowcu Świętokrzyski. To właśnie wtedy miał się dopuszczać przestępstw względem swoich pracowników.

Ofiarą oszustw Andrzeja Dobrzynieckiego-Cartier padł także Bank Pekao. Poszukiwany miał dokonywać tak zwanych preautoryzacji na kontach bankowych kontrahentów. - Sąd nie ma najmniejszych wątpliwości, że oskarżony działał z zamiarem pokrzywdzenia banku. Część transakcji z uwagi na szybką reakcję banku zostało zablokowane (187 tys. zł). Nie została odzyskana kwota ponad 394 tys. i taką też sąd zasądził kwotę od oskarżonego - cytuje słowa sędzi Renaty Brody portal gazetaprawna.pl. Andrzej Dobrzyniecki-Cartier nie tylko więc nie stawił się na odbycie kary w zakładzie karnym, ale także nie dopełnił obowiązku zwrotu pieniędzy orzeczonych przez sąd.