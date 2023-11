Posiedzenie Sejmu na żywo. Gdzie oglądać? Znamy dokładny harmonogram obrad

29 listopada obrady Sejmu rozpoczęły się o godzinie 9. Posiedzenie, które potrwa do późnego wieczora, będzie można śledzić na sejmowej stronie internetowej. Posłów czeka tego dnia kilka ważnych głosowań. Sejm zajmie się między innymi obywatelskim projektem ustawy o finansowaniu in vitro i podwyżkami dla pielęgniarek. Posłowie wysłuchają również informacji Mateusza Morawieckiego na temat protestu przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej. Przedstawiamy harmonogram zaplanowanych prac.

Sejm. Harmonogram głosowań i prac poselskich na 29 listopada

Harmonogram środowych obrad wygląda następująco:

godz. 9:30 - 12:30 - Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła);

godz. 12:30 - 15:30 - Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła);

godz. 15:30 - 18:00 - Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie protestów polskich transportowców i rolników na granicy polsko-ukraińskiej (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła);

godz. 18:00 - 19:30 - Głosowania, w tym: odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 i zmiany w składach osobowych komisji sejmowych;

godz. 19:30 - 20:30 - Ewentualne oświadczenia poselskie.

Na stronie Sejmu pojawiła się również informacja, że pierwsze posiedzenie będzie kontynuowane w dniach 6 i 7 grudnia 2023 r. Początek obrad w dniu 6.12.2023 r. zaplanowano na godz. 9:00.

Gorąco podczas obrad Sejmu X kadencji. Hołownia: Uwagi pod adresem wieku pana posła są niestosowne

Sejm przyjął poprawkę przenoszącą niedzielę handlową z 24 grudnia na 10 grudnia. Wcześniej poseł Polski 2050 Adam Gomoła przedstawił sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju w sprawie zmian dotyczących handlu w niedzielę.

- Przyjęcie tego projektu będzie preludium do dalszych zmian w handlu w niedzielę, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i konsumentów. Jako poseł sprawozdawca i jako jedyny przedstawiciel Pokolenia Z nie mogę nie wspomnieć o studentach. Jak studenci mają sobie zrekompensować drożejące koszty życia? Podczas studiów stacjonarnych nie mają możliwości zarabiania w weekendy, także w niedziele, no chyba, że pójdą do sieci sklepów z płazem w logo - powiedział. Część posłów prawicy zakłócała wystąpienie posła i wyśmiewała jego młody wiek. Gomoła ma 24 lata. - Uwagi pod adresem wieku pana posła są niestosowne - zwrócił uwagę Szymon Hołownia.