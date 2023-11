Były doktorant UW był oskarżany o gwałty. Znamy decyzję prokuratury

O sprawie doktoranta z Uniwersytetu Warszawskiego informował przed dwoma laty w mediach społecznościowych Studencki Komitet Antyfaszystowski. Do działaczy zgłosiła się studentka uczelni, która twierdziła, że została zgwałcona przez mężczyznę podczas uczelnianego wyjazdu integracyjnego. Relacjonowała także, że została odurzona przez niego narkotykami. "Mężczyzna wobec przynajmniej kilku innych kobiet również dopuścił się przemocy seksualnej. Wykorzystywał przy tym nielegalne środki odurzające" - podano na profilu Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego.

Marcin K. przyznał potem w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", że uprawiał seks ze studentką, ale twierdził, że kobieta zgodziła się na współżycie. Zaprzeczył jednocześnie, by podawał jej jakiekolwiek narkotyki. Na specjalnie założonej przez siebie stronie internetowej publikował fragmenty konwersacji ze studentką i wydawał oświadczenia, przekonując, że jest niewinny.

"Wolałabym zapomnieć o tym, co się stało. Ale moje ciało mi nie pozwala. Moja psychika mi nie pozwala. Świadomość, że przez moje milczenie kolejne dziewczyny mogą paść Twoją ofiarą, nie daje mi spokoju" - odpowiedziała wtedy Marcinowi K. w opublikowanym w sieci oświadczeniu oskarżająca go kobieta.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w kwietniu 2021 r.

Doktorant UW i oskarżenia o przemoc seksualną. Prokuratura umarza

Blisko 1,5 roku później, we wrześniu 2022 r., Marcinowi K. postawiono zarzuty związane z rozprowadzaniem narkotyków. Prokuratura ustaliła m.in., że u mężczyzny jedna tabletka MDMA kosztowała od 30 do 60 zł. Jak dowiedzieliśmy się, ostatecznie do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia wpłynął akt oskarżenia.

Portal Gazeta.pl ustalił, że w październiku ubiegłego roku wątki gwałtów i molestowania zostały wyłączone do dwóch osobnych postępowań. Pierwsze z nich dotyczyło łącznie pięciu gwałtów, do których miało dojść na terenie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i podczas studenckiego wyjazdu. W sprawie badano też, czy mężczyzna zmusił znajdująca się pod wpływem narkotyków młodą kobietę do "poddania się innym czynnościom seksualnym" na sylwestrowej imprezie i czy zrobił to też innej osobie blisko 1,5 roku później.

Drugie postępowanie dotyczyło molestowania studentki, które, według jej relacji, miało mieć miejsce na terenie UW w 2019 r.

"W ramach tych postępowań wykonano czynności procesowe w postaci przesłuchania świadków tych zdarzeń, a także pokrzywdzonych, którzy zostali przesłuchani przed sądem z udziałem biegłych psychologów, którzy następnie wydał w tej sprawie opinie o stanie psychicznym pokrzywdzonych oraz ich wiarygodności. Zabezpieczono także korespondencję elektroniczną pomiędzy uczestnikami tych zdarzeń oraz materiały postępowania wyjaśniającego prowadzonego na jednej z warszawskich uczelni" - przekazał portalowi Gazeta.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej Szymon Banna.

Jak dodał, "przeprowadzone w tych sprawach szczegółowe postępowanie dowodowe wykazało brak znamion czynu zabronionego, jak również w jednym z przypadków brak podstaw kontynuowania śledztwa, stąd też wydano decyzje o ich umorzeniu" - poinformował nas prokurator. Decyzja prokuratury ws. drugiego ze śledztw jest prawomocna. Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, wpłynęło zażalenie od jednej z pokrzywdzonych kobiet.

Sprawę badał też przez wiele miesięcy rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Warszawskiego. W obecności psychologa przesłuchiwano osoby, które twierdziły, że miały zostać skrzywdzone przez Marcina K. Ostatecznie utracił on status doktoranta i został wydalony z uczelni, ale nie w związku z oskarżeniami o przemoc seksualną, a w związku ze wspomnianym wcześniej handlem środkami odurzającymi.

Samo uczelniane postępowanie dotyczące "naruszenia wolności seksualnej" zostało umorzone w połowie lutego tego roku. Jak wyjaśniała nam przed kilkoma miesiącami rzeczniczka UW dr Anna Modzelewska, stało się tak, bo Marcin K. został wydalony z uniwersytetu i formalnie postępowania nie można było kontynuować.

Co ustalono do lutego tego roku? "Konieczność umorzenia postępowania zaistniała, zanim materiał dowodowy dostarczył podstaw do postawienia komukolwiek zarzutu" - poinformowała nas wtedy lakonicznie przedstawicielka uniwersytetu.

Sąd umarza sprawę ws. zniesławienia

W czerwcu 2021 r. Marcin K. złożył prywatny akt oskarżenia przeciwko kobiecie, która oskarżała go w publicznych wypowiedziach o gwałt. Mężczyzna twierdził, że padł ofiarą zniesławienia. Kilka miesięcy temu - pod koniec sierpnia tego roku - Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa umorzył sprawę.

Sąd stwierdził w uzasadnieniu, że kobieta "w swoim przekonaniu stała się ofiarą przestępstwa", a w "przekazywanych przez nią informacjach nie podała imienia i nazwiska Marcina K.".

"Jej zamiarem było zwrócenie uwagi opinii publicznej na zdarzenie, wskutek którego stała się ofiarą m.in. przestępstwa seksualnego, co służyłoby obronie społecznie uzasadnionego interesu. W ten sposób chciała przestrzec inne osoby przed mężczyzną (...). Chciała ostrzec inne kobiety i nagłośnić sprawę, aby nie znalazły się one w takiej sytuacji jak ona" - podkreślił sąd.