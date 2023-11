W niedzielę 26 listopada w małopolskich kościołach odczytano list abp. Marka Jędraszewskiego. "Sprawą wielkiej wagi jest to, aby za animację muzyczną podczas Eucharystii w parafiach były odpowiedzialne osoby odpowiednio do tego przygotowane, zarówno pod względem muzycznym jak i liturgicznym" - zauważył. Metropolita krakowski zwrócił również uwagę na problem doboru właściwego repertuaru pieśni religijnych. Uwagi hierarchy spotkały się z mieszanymi reakcjami wiernych.

Kraków. Abp Jędraszewski o muzyce w Kościele: Nie posiada własnej autonomii

Abp Jędraszewski wyraził wdzięczność za to, że "w ostatnich lata powstało wiele utworów, które po zaaprobowaniu przez władzę kościelną znacznie poszerzyły repertuar pieśni liturgicznych". Dostrzegł jednak zagrożenia, które są związane z taką sytuacją. Przestrzegł, aby "nie zapominać o nieocenionym skarbcu tradycji katolickiej, jakim są pieśni kościelne".

"W ostatnim czasie daje się zaobserwować niepokojącą tendencję sięgania po piosenki chrześcijańskie, szczególnie podczas liturgii zawierania związku małżeńskiego czy uroczystości pierwszej Komunii Świętej, które nie odpowiadają duchowi katolickiej liturgii pod względem formy, estetyki muzycznej, a także tekstu. Podczas sprawowania świętych obrzędów muzyka ma za zadanie tłumaczyć czynności liturgiczne i ściśle korespondować ze słowem Bożym i tekstami mszalnymi, ponieważ zawsze pozostaje w służbie liturgii. Nie posiada własnej autonomii, lecz jest nieodzowną częścią celebracji liturgicznej" - napisał Jędraszewski.

Wierni komentują list abp Jędraszewskiego. "Dzieci śpiewają Arkę Noego, tego arcybiskup zabroni?"

Abp Jędraszewski nie wskazał konkretnych utworów, które budzą jego niepokój. Wierni zastanawiają się, czy ta kwestia zostanie sprecyzowana. - Arcybiskup napisał w liście, że dobór pieśni ma "korespondować z tekstami biblijnymi", a tymczasem my śpiewamy, że gdyby Jezusek urodził się pod Giewontem to, by dostał od nas "góralskie portki i kapelusz z piórkiem". To oczywista literacka fikcja, ale jakże podniosła. Gdy to śpiewamy, wiele osób ma ciarki. Teraz już nie będzie można tej pieśni używać podczas mszy? - pytał w rozmowie z Onetem mieszkaniec Zakopanego.

Swoimi wątpliwościami podzieliła się również pani Danuta z Nowego Targu. - Moja córka jest średnio praktykująca. Ubolewam nad tym. Ale też cieszę się, że wraz z zięciem pozwala mi, bym zabierała jej dzieci, moje wnuki do kościoła. By dzieci miały z tego czasu miłe wspomnienia, chodzimy do kościoła na cotygodniową mszę dla dzieci. Są na niej inne piosenki czy konkursy z nagrodami zamiast kazania. W ten sposób księża fajnie wychodzą w stronę najmłodszego pokolenia. Na tych mszach często dzieci śpiewają "Taki duży, taki mały może świętym być" Arki Noego. Tego też arcybiskup im zabroni? - zastanawiała się.

Niektórzy twierdzą jednak, że abp Jędraszewski dostrzegł realny problem. Tak sądzi na przykład Piotr Twardowski, który był organistą jednej z parafii na terenie powiatu nowotarskiego. - Uważam, że bardzo dobrze się stało, że abp Jędraszewski przypomniał nam, organistom, co można i wypada grać podczas mszy a co nie. To przecież reguluje m.in. śpiewnik kościelny i wiele praw sakralnych. Msza to nie jest byle jakie wydarzenie, ale sacrum. Dlatego musi mieć odpowiednią oprawę. I nie chodzi tutaj moim zdaniem tylko o to, by wiernym się to podobało. Obrzędy, jakie mają miejsce na ołtarzu, muszą mieć odpowiednią oprawę. Dlatego na przykład podczas wydawania komunii świętej powinno się grać i śpiewać tylko te pieśni, które z tym sakramentem licują i które do niego nawiązują - stwierdził.