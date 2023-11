Policjanci z Dzierżążna (województwo pomorskie) otrzymali w niedzielę (26 listopada) po północy zgłoszenie o dwóch psach, które zostały pozostawione na mrozie i śniegu przez ich właściciela. Zwierzęta zostały przywiązane do palety przy jednym z okolicznych sklepów. O tym, że czworonogom może grozić niebezpieczeństwo, poinformowali policję mieszkańcy.

Zobacz wideo Katarzyna Topczewska o reagowaniu na przemoc wobec zwierząt: Zbierajmy dowody, nagrajmy film, róbmy zdjęcia, wezwijmy policję

Dzierżążno. Policjanci uratowali dwa psy pozostawione na mrozie i śniegu

Osoby, które zgłosiły sytuację psów policji, przekazały, że zwierzęta były same przez co najmniej trzy godziny. Psy przebywały na zewnątrz w godzinach nocnych, kiedy szalała śnieżyca, a temperatura w rejonie spadła poniżej zera. Policjanci udali się na miejsce oraz zabrali ze sobą zmarznięte zwierzęta. KPP w Kartuzach podaje, że porzucone psy zostały przekazane do ośrodka fundacji charytatywnej OTOZ Animals w Kościerzynie.

Policja ustala tożsamość właściciela porzuconych zwierząt

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt porzucenie psa w warunkach zagrażających jego życiu stanowi przestępstwo, za które właścicielowi grozić może grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności. Policja przekazała, że jest w trakcie ustalania tożsamości właściciela psów porzuconych w Dzierżążnie.

Funkcjonariusze proszą jednocześnie o kontakt osoby, które mogą posiadać informacje na temat porzuconych zwierząt. Zgłoszenia przekazane mogą zostać policji pod numerem 47 74 22 222 lub numerem alarmowym 112. Policjanci podkreślają, że przyjmują również zgłoszenia anonimowe.

Policjanci apelują ponadto, by podczas mrozów zwracać szczególną uwagę na los zwierząt znajdujących się pod opieką ludzi. Proszą również mieszkańców, by zgłaszali sytuację, w których widzą zwierzęta przebywające w złych warunkach.