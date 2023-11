Synoptycy podają, jak długo utrzymywać będzie się mróz i śnieżyce. Kiedy wróci jesienna pogoda?

Choć to wciąż środek jesieni, w wielu miejscach Polski można by powiedzieć, że na dobre rozszalała się zima. Ten tydzień rozpoczął się pod znakiem intensywnych opadów śniegu oraz temperatury spadającej w nocy wiele poniżej zera. W poniedziałek (27 listopada) zimowa aura zaskoczyła Pomorze, a we wtorek śnieżna pogoda utrzymywała się również w południowych partiach Polski. Wielu marzy zapewne o krótkim choćby ociepleniu. Prognozy długoterminowe wskazują jednak, że śnieg i mrozy mogą utrzymać się w kraju jeszcze przez długi czas.

Do kiedy w Polsce utrzyma się śnieg? Zimowa aura zostanie z nami do kolejnego miesiąca

Prognozy publikowane przez Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW wskazują, że do niedzieli (3 grudnia) w większości rejonów Polski utrzymywać będzie się pokrywa śnieżna. Najwięcej śniegu gromadzić będzie się na północy oraz południu kraju. Synoptycy wskazują, że pod koniec tego tygodnia w województwach zachodniopomorskim oraz pomorskim utrzymywać może się warstwa śniegu o grubości od 10 do 16 centymetrów. Jeszcze więcej śniegu zgromadzi się prawdopodobnie województwie warmińsko-mazurskim, gdzie grubość pokrywy śnieżnej przekroczy 20 centymetrów.

Warstwa śniegu utrzyma się na gruncie również w południowych częściach Polski. W województwie lubelskim oraz na Podkarpaciu na powierzchni utrzymywać mogą się opady przekraczające grubość 10 cm. Pokrywa śnieżna utrzymywać będzie się również w rejonach górskich. W tym tygodniu nieco mniej dotknięte przez opady śniegu pozostaną regiony centralnej Polski. Do najbliższej niedzieli w województwach łódzkim, wielkopolskim i mazowieckim warstwa pokrywy śnieżnej nie powinna przekraczać grubości pięciu centymetrów.

Prognoza pogody na początek grudnia. Pierwsza dekada miesiąca może być chłodniejsza niż zazwyczaj

Również prognozy omawiane przez portal Fani Pogody wskazują, że mrozy i opady najprawdopodobniej nie ustąpią w najbliższych tygodniach. Pierwsza dekada grudnia odznaczać ma się nie tylko okazjonalnymi silnymi śnieżycami, ale również utrzymującą się niską temperaturą. Podczas pierwszych 10 dni zbliżającego się miesiąca odnotowana zostanie ujemna anomalia średniej temperatury powietrza. Oznacza to, że początek grudnia będzie chłodniejszy niż zazwyczaj.

Prognozy długoterminowe publikowane przez synoptyków IMGW wskazują, że co najmniej do połowy kolejnego tygodnia w większości partii Polski średnia dobowa temperatura nie przekroczy 0 stopni Celsjusza. Termometry systematycznie wskazywać będą najniższe wartości w południowych częściach Polski. Najniższe średnie dobowe wartości temperatury osiągnąć mogą tam w niektóre dni przyszłego tygodnia wartości nawet do -9 stopni. Warunki pogodowe ustabilizować mogą się w kolejnych tygodniach grudnia, ale również wówczas średnie wartości temperatury oscylować będą zapewne w okolicach 0 stopni Celsjusza.