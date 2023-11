Zabójstwo kobiety i dwóch dziewczynek w Puszczykowie. Prokuratura zaostrzyła zarzuty wobec ojca

W jednym z mieszkań w Puszczykowie (województwo wielkopolskie) 18 listopada odnalezione zostały zwłoki 29-letniej kobiety oraz jej dwóch córek w wieku 1,5 i 4,5 roku. Jak informowaliśmy, w sprawie zatrzymany został 42-letni Serhij T. - mąż zamordowanej kobiety oraz ojciec dzieci. Dwa dni później poznańska prokuratura przekazała, że mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów zabójstwa w zamiarze bezpośrednim.

REKLAMA

Zobacz wideo Policjanci z lubelskiego Archiwum X zatrzymali 60-latka podejrzanego o zabójstwo sprzed wielu lat

Prokuratura zaostrzyła zarzuty stawiane podejrzanemu z Puszczykowa. Mężczyzna miał zabić swoją żonę i dwójkę dzieci

We wtorek 28 listopada prokuratura poinformowała, że zmieniła kwalifikację zarzutów dotyczących zabójstwa dwóch dziewczynek. - Postanowiliśmy zakwalifikować to jako działanie ze szczególnym okrucieństwem z uwagi na dosyć brutalny, naszym zdaniem sposób popełnienia przestępstwa - przekazał w rozmowie z PAP prok. Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Zmiana kwalifikacji czynu sprawia, że podejrzanemu grozi kara od 15 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Śledczy czekają na ostateczne wyniki sekcji zwłok oraz planują wystąpić o badanie psychiatryczne podejrzanego.

Mężczyzna zeznawał, że powodem, dla którego zdecydował o zabiciu swojej żony, były kłótnie o nadużywanie przez niego alkoholu, brak pracy oraz długi. Po jednej z awantur, w nocy z 13 na 14 listopada Serhij T. miał udać się do pokoju, w którym kobieta spała wraz z córkami, a następnie ją udusić. - Wtedy jedna z córek się obudziła, mężczyzna udusił więc i ją, a następnie jej siostrę - relacjonował prok. Wawrzyniak. Podejrzany zeznawał, że nie pamięta wszystkich szczegółów zdarzenia, ponieważ w dniu zabójstwa pił alkohol.

Potrójne zabójstwo w Puszczykowie. Podejrzany mówił synowi zamordowanej, że kobieta pojechała do szpitala

Po zabójstwie w domu wraz z mężczyzną przebywał również jego 11-letni pasierb - syn zamordowanej. Nastolatek nie wiedział o tragedii. Serhij T. miał mówić chłopcu, że jego matka pojechała wraz z córkami do szpitala, ponieważ zachorowały na koronawirusa. Zakazywał również wchodzić chłopcu na piętro, na którym leżały zwłoki.

Jak podaje Radio ZET, Serhij T. zeznawał, że planował popełnić samobójstwo, ale zabrakło mu odwagi. 18 listopada mężczyzna udał się do Poznania, gdzie zostawił chłopca w restauracji McDonald's. Po tym udał się do jednej z galerii i przyznał się do zabójstwa pracownikowi ochrony, który poinformował policję. 11-latek trafił pod opiekę babci - matki zamordowanej kobiety. Podejrzany przyjechał do Polski w 2018 roku. Zarówno on, jak i ofiary to obywatele Ukrainy.