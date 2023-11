Karetka utknęła w zaspie śniegu, pomogli strażacy. Przetransportowali chorego na saniach

26 listopada zespół ratownictwa medycznego próbował dojechać do mieszkańca Radziejewa (woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Pieniężno), jednak dojazd do chorego utrudniały panujące wówczas trudne warunki atmosferyczne.

Braniewo. Karetka miała problem, by dojechać do chorego. Pomogli strażacy

Jak wynika z relacji strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie do mieszkańca Radziejewa nie mogła dojechać karetka pogotowia. Transport chorego uniemożliwiły "opady śniegu i grząski teren". Wówczas podjęto decyzję o wezwaniu strażaków z OSP.

"Mężczyzna był przez kilkaset metrów transportowany na saniach lodowych po śniegu, do miejsca, w którym znajdował się samochód zespołu ratownictwa medycznego. Przez cały czas przy poszkodowanym obecni byli ratownicy medyczni" - przekazali przedstawiciele komendy w mediach społecznościowych.

Trudna sytuacja pogodowa na południu Polski. Intensywne opady śniegu

Przypomnijmy, w miniony weekend w województwie warmińsko-mazurskim pojawiły się intensywne opady śniegu, które utrudniały poruszanie się po drogach. Obfite opady śniegu pojawią się też w najbliższych dniach na południu Polski. "Przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 25 cm" - podali synoptycy 27 listopada w serwisie X.

"Przyrost pokrywy śnieżnej będzie wynosił w tym rejonie od 10 do 15 centymetrów. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują do jutra, do godziny 5" - przekazał 28 listopada synoptyk Michał Kowalczuk. Dodał również, że na północy kraju możliwe są przejaśnienia.

"Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni na północnym wschodzie, przez -1 stopień w centrum, do 2stopni na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany" - podkreślił synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Na północy kraju mogą pojawiać się marznące mgły ograniczające widoczność do dwustu metrów.