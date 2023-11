Do pobicia 15-latka doszło 17 listopada w Pszczynie (województwo śląskie). Z informacji podawanych przez PAP wynika, że trzech nastolatków, uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1, miało w przerwie pomiędzy zajęciami zwabić swojego kolegę na teren garaży mieszczących się przy ul. Bogedaina, a następnie go zaatakować.

Pszczyna. Pobicie 15-latka. Koledzy nagrali zdarzenie telefonem i umieścili film w sieci

Po dotarciu w oddalone od szkoły miejsce jeden z nastolatków miał bez prowokacji rzucić się na chłopca. Napastnik miał zacząć bić i szarpać 15-latka oraz kopać go po przewróceniu go na ziemię. Pozostała dwójka nastolatków zachęcała agresora do przemocy i przez cały czas nagrywała pobicie. Powstały w ten sposób filmik został następnie zamieszczony w sieci, gdzie zobaczyć mieli go również inni uczniowie szkoły.

Lokalny portal pless.pl podaje, że poszkodowany 15-latek już wcześniej miał być prześladowany przez kolegów z klasy. Z otrzymanego przez reporterów stanowiska szkoły wynika, że dyrekcja powiadomiła rodziców o zajściu, gdy tylko się o nim dowiedziała. "Dyrekcja i pedagodzy podjęli działania w ramach obowiązujących procedur oraz wzmocnili działania profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Żaden z pracowników szkoły nie przyzwala na jakiekolwiek przejawy agresji" - zapewniają władze placówki.

Pobicie nastolatka w Pszczynie. Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Dyrekcja pszczyńskiej szkoły wskazała również, że sprawa została zgłoszona na policję. Informację tę potwierdziła w rozmowie z PAP sierż. szt. Jadwiga Śmietana. - Potwierdzam, że doszło do takiego zdarzenia. Mamy zawiadomienie o takim zajściu. Złożyła je osoba uprawniona w tym zakresie, ponieważ zawiadomienie dotyczy nieletniego. Materiał w tej sprawie dowodowej jest w tej chwili zbierany. Następnie przekażemy go do sądu rodzinnego, który zajmie się sprawą - przekazała dziennikarzom oficer prasowa KPP w Pszczynie.