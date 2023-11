Do szpitala w Krotoszynie zgłosiła się 19-latka z noworodkiem. Powiedziała personelowi, że znalazła go w lesie. Później okazało się jednak, że to ona jest matką. Pojawiły się doniesienia, że 19-latka urodziła już jedno dziecko, a sąd pozbawił ją praw rodzicielskich. Poinformowano również, dlaczego kobieta prawdopodobnie nie miała stałego miejsca pobytu.

3 Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl