Ostatnia decyzja Glińskiego jako ministra. Powołał Radę PISF. W niej m.in. Ilona Łepkowska

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że Piotr Gliński powołał jedenaścioro członków Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Filipiak: Priorytety odchodzącej władzy budzą słuszne oburzenie

W skład Rady PISF na lata 2024-2026 wejdą:

Tomasz Wolski - reżyser, operator i montażysta filmów dokumentalnych;

Jacek Bromski - prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, reżyser, scenarzysta i producent;

Andrzej Jakimowski - reżyser filmów fabularnych;

Andrzej Muszyński - prezes ATM Grupy;

Ilona Łepkowska - scenarzystka i członkini rady Stowarzyszenia Autorów ZAIKS;

Marlena Gabryszewska - szefowa Stowarzyszenia Kin Studyjnych;

Mariusz Spisz - prezes sieci Multikino;

Mariusz Łukomski - prezes Monolith Films i członek Polskiej Akademii Filmowej;

Adam Nowe - członek zarządu Telewizji Polsat;

Magdalena Janeczek - producentka i dyrektorka ds. obrotu licencjami w Polsacie;

Robert Kaczmarek - prezes Film Open Group, reżyser, scenarzysta i producent.

Filmowcy alarmowali: Gliński chce zabetonować PISF

Kadencja Rady PISF kończy się 6 stycznia. Pośpiech odchodzącego ministra kultury wywołał więc sprzeciw środowiska filmowego. "Na odchodne po swojej żałosnej działalności minister kultury Piotr Gliński - już po przegranych wyborach - usiłuje zabetonować Polski Instytut Sztuki Filmowej, wybierając na lata 2023-26 podległą sobie Radę Instytutu. Cichcem ogłosił, że do 17 listopada jest koniec »zgłaszania« kandydatów, których on później sam po uważaniu wybierze, wchodząc tym samym w kompetencje nowego ministra kultury. Typowa pisowska zagrywka, by psuć" - napisał dwa tygodnie temu Andrzej Saramonowicz.

- Jest jeszcze kilka tygodni do końca kadencji obecnej Rady. Nie ma powodu, aby się tak spieszyć. Uważam, że nowych członków powinien powołać nowy minister kultury, czas na nowe otwarcie - powiedziała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Kinga Dębska, obecna wiceprzewodnicząca Rady PISF.

Radę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej tworzy jedenaście osób. To przedstawiciele twórców, producentów filmowych, związków zawodowych działających w kinematografii, kin, dystrybutorów, nadawców, operatorów telewizji kablowych i platform cyfrowych. Członków Rady PISF powołuje minister kultury i dziedzictwa narodowego na trzyletnią kadencję. Organ ten wytycza kierunki działania PISF oraz opiniuje jego roczne plany działalności i sprawozdania, także finansowe.

***