Wrocławski ginekolog skazany za gwałt. Sąd nie zakazał mu jednak praktyki, nadal może prowadzić gabinet

Wrocławski ginekolog Jan K. został oskarżony i nieprawomocnie skazany pod koniec października przez sąd za gwałt na 19-letniej pacjentce. Drugą miał molestować. Mężczyzna usłyszał wyrok skazujący na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Sąd nie zakazał mu praktyki, a więc mężczyzna po wyroku przez długi czas dalej pracował w szpitalu i prowadził zajęcia na uczelni. - Jan K. nie jest już pracownikiem szpitala uniwersyteckiego we Wrocławiu. Jest też zawieszony w pracy na uczelni - poinformował w poniedziałek wieczorem TVN24.

Wrocław. Ginekolog skazany za gwałt dalej pracował w szpitalu i na uczelni. Został zawieszony

- Mówił o studentkach czasem laski, czasem dziewczyny, że głupia czy, że wariatka - mówiła w "Faktach" o ginekologu osoba studiująca na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. "Któregoś razu siedziałam przy biurku, on wtedy podszedł. Wstałam z zamiarem odsunięcia się, a on w tym momencie usiadł, złapał mnie za biodra i próbował posadzić sobie na kolanach", "Stwierdził, że najważniejsze, by chłopczyk urodził się 'zdrowy i normalny', bo jak wyjdzie 'przygłupia' dziewczynka, to nic się nie stanie - trafi do kuchni i tak na coś się przyda" - to jedne z cytatów kobiet, które miały styczność z Janem K.

Szpital i uczelnia twierdzą, że nie wiedzieli o toczącej się trzy lata sprawie i wyroku sądu. "Doniesienia prasowe dotarły do nas 10 listopada. (...) Decyzja o zawieszeniu pracownika zapadła w dniu, w którym sąd potwierdził doniesienia prasowe, czyli 16 listopada" - poinformował w oświadczeniu przesłanym "Faktom" Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Jak zaznaczono, organy ścigania nie przesłały żadnego zawiadomienia placówce w tej sprawie.

"Uniwersytecki Szpital Kliniczny nie otrzymał żadnych oficjalnych informacji ze strony śledczych. (...) Lekarz nie jest już pracownikiem USK" - przekazał z kolei Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. - W wyroku nie ma orzeczonego zakazu prowadzenia dalej gabinetu - mówił Marek Poteralski z Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

"Konsekwencje zawodowe łącznie z zakazem wykonywania zawodu może wyciągnąć samorząd lekarski. Sprawą zajmie się lekarz Piotr Pisula" - przekazała lektorka w materiale. W sprawie planowane jest zgłoszenie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Ginekolog oskarżony o gwałt leczył w szpitalu i prowadził zajęcia na uczelni

Jak informowaliśmy, Jan K. został nieprawomocnie skazany 25 października 2023 roku na dwa lata więzienia w zawieszeniu za gwałt na 19-letniej pacjentce. "Gazeta Wyborcza" ustaliła, że pomimo tego lekarz nadal pracował w szpitalu i na Uniwersytecie Medycznym, gdzie prowadził zajęcia ze studentami. Sytuacja zmieniła się, dopiero gdy "o wyroku na swojego pracownika władze uczelni dowiedziały się z mediów".

Sprawę nagłośnił program "Uwaga!" TVN, który informował w 2019 roku o dalszej karierze ginekologa z zarzutami. Jego pacjentka ujawniła, że zachowywał się wobec niej wulgarnie i zadawał nieodpowiednie pytania. - Jeździłam do niego bardzo często i za każdym razem słyszałam to samo: propozycje seksu, zapłaty "w naturze". Pytał mnie "czy dzisiaj wykonamy badanie z seksem, czy bez?". Pytał, w jakiej pozycji lubię uprawiać seks, bo on by to chętnie sprawdził - opowiadała wówczas pani Anna.