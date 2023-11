We wtorek (28 listopada) jednym z punktów obrad Sejmu X kadencji będzie pierwsze czytania uchwał dotyczących powołania trzech komisji śledczych, których projekty złożyła Koalicja Obywatelska. Komisje mają zająć się zbadaniem legalności wyborów kopertowych, sprawą inwigilacji za pośrednictwem oprogramowania Pegasus oraz aferą wizową.

Czym jest sejmowa komisja śledcza? Jakie posiada uprawnienia?

Komisje śledcze zostały powołane ustawą z 21 stycznia 1999 roku. W myśl artykułu 1. tego dokumentu komisję powołuje Sejm do zbadania określonej sprawy. W skład takiej komisji może wchodzić 11 członków. Według prawa "skład komisji powinien odzwierciedlać reprezentację w Sejmie klubów i kół poselskich mających swoich przedstawicieli w Konwencie Seniorów, odpowiednio do jej liczebności". Co więcej, poseł, który ma być członkiem komisji, nie może być bezpośrednio zaangażowany w badaną przez nią sprawę.

Komisja śledcza ma uprawnienia prokuratorskie, co oznacza, że może wzywać świadków, którzy są zmuszeni się przed nią stawić. W związku z tym członkowie komisji mają też prawo do przesłuchiwania świadków zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, czyli pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy. Komisja śledcza może także powoływać biegłych.

Co więcej, osoba wezwana posiada także, zgodnie z ustawą,gwarancje procesowe w tym:

może mieć pełnomocnika,

może uchylić się od odpowiedzi na konkretne pytania,

wnioskować o uchylenie pytania,

żądać od komisji podjęcia określonych czynności,

wnioskować o wyłączenie członka komisji w trakcie posiedzenia,

oceniać dowody,

żądać przeprowadzenia innych dowodów.

W ustawie o sejmowej komisji śledczej wymienionych zostało łącznie 10 kategorii praw osoby wezwanej.

Co się dzieje, gdy sejmowa komisja śledcza kończy pracę?

Po zakończonej pracy komisja sejmowa składa sprawozdanie ze swojej działalności. Wówczas marszałek Sejmu zarządza jego drukowanie i rozdawanie posłom. Zdarzyć się może, że taki dokument zawierać będzie informacje, mające charakter tajemnicy państwowej. Wówczas marszałek musi określić tryb udostępnienia sprawozdania i sposób jego rozpatrywania przez Sejm. Skutkiem pracy sejmowej komisji śledczej może być wniosek o postawienie osób związanych z badaną sprawą przed Trybunałem Stanu. Od decyzji o złożenie takiego wniosku można się jednak odwołać.

Szymon Hołownia o tym, kiedy miałyby ruszyć prace komisji

We wtorek (28 listopada) wznowione zostaną obrady Sejmu, w trakcie których odbędą się pierwsze czytania uchwał dotyczących powołania trzech komisji śledczych. Ta kwestia rozpatrywana będzie od godziny 15, nawet do północy. Jak zapowiadał na jednej z konferencji prasowych marszałek Sejmu Szymon Hołownia, komisje śledcze mogą zacząć pracę jeszcze w tym roku.

- Realnie to pewnie będzie wyglądało tak, że jeżeli sprawnie przejdziemy proces pierwszego czytania (...) to na kolejnym posiedzeniu w następnym tygodniu będziemy w stanie dojść do etapu, w którym poproszę o zgłaszanie kandydatów, czyli przeczytać to drugi raz, i otworzyć zgłoszenia kandydatów do tych komisji - stwierdził Hołownia.

- Chciałbym zrobić to w tym roku. Z dwa, trzy tygodnie i te komisje powinny działać, jeżeli oczywiście Sejm tak zdecyduje. Rozważaliśmy, czy może na początek jedną, ja sam miałem taki pogląd, ale przedyskutowaliśmy to na wszystkie strony - jak my zaczniemy teraz powoływać jedną, a później drugą, później trzecią, to zatkamy Sejm w tym momencie, w którym on będzie już musiał procedować mnóstwo ważnych ustaw związanych z budżetem, związanych z tym, że będzie nowy rząd - podkreślił marszałek Hołownia.

- Zróbmy to teraz, póki jeszcze mamy tę przestrzeń - zaznaczył polityk. - Niech te komisje ruszą do pracy, zrobią swoją robotę, to pewnie nie będzie trwało długo, ale niech to się stanie w tym roku. Chciałbym, żeby ten proces się w miarę szybko domknął, ale to jest oczywiście wszystko wola Sejmu - dodał Hołownia.