Cyklon Oliver sprowadzi silne śnieżyce. Możliwy paraliż na drogach. Gdzie będzie niebezpiecznie?

Z cyklonem Olivierem nierozerwalnie związany będzie system frontów atmosferycznych, który przemieszczać się będzie nad południem Polski. Z tego względu właśnie w południowych regionach kraju spodziewane są największe opady. W ciągu dnia opady nasilać się będą także na południowym wschodzie. Śnieg pojawi się również nad morzem. Na północy Polski możliwe jednak wyłącznie przelotne opady.

Cyklon Oliver sprowadzi silne śnieżyce. Zrobi się niebezpiecznie

We wtorek (28 listopada) na północy kraju mogą pojawiać się marznące mgły. Te będą ograniczały widoczność do nawet 200 metrów. W całym kraju zachmurzenie będzie duże lub całkowite. Wyjątek stanowić będzie północny wschód, gdzie możliwe będą większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od - 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -1 stopień Celsjusza w centrum, do 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

IMGW wydał alerty przed intensywnymi opadami śniegu

Zgodnie z modelami prognostycznymi na południu i południowym zachodzie Polski pojawią się największe opady śniegu, które w miarę upływu dnia, będą przemieszczać się także na wschód. To właśnie w pasie Polski południowej możliwe są największe utrudnienia w ruchu drogowym. W związku z możliwym niebezpieczeństwem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu, które w ciągu zaledwie kilkunastu godzin mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej o 20 centymetrów, a w południowych powiatach województwa dolnośląskiego nawet o 25 centymetrów.

Alerty IMGW pierwszego stopnia zostały wydane dla województw:

lubuskiego w powiatach: żarskim, żagańskim, nowosolskim;

w powiatach: żarskim, żagańskim, nowosolskim; dolnośląskiego z wyjątkiem powiatów północnych;

z wyjątkiem powiatów północnych; opolskiego z wyjątkiem powiatów północnych;

z wyjątkiem powiatów północnych; śląskiego z wyjątkiem północnej części województwa;

z wyjątkiem północnej części województwa; małopolskiego z wyjątkiem powiatów północnych;

z wyjątkiem powiatów północnych; podkarpackiego z wyjątkiem powiatów północnych;

z wyjątkiem powiatów północnych; lubelskiego z wyjątkiem powiatów zachodnich;

Dodatkowo synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami, które mogą powodować szczególne niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego. Alerty pierwszego stopnia obowiązywać będą we wtorek (28 listopada) od godziny 14 do godziny 19 w powiatach: mieleckim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, kolbuszowskim, strzyżowskim, brzozowskim, rzeszowskim, Rzeszów, leżajskim, przeworskim, jarosławskim, przemyskim, Przemyśl i lubaczowskim w województwie podkarpackim.