Dwie sejmowe komisje za kandydaturą Moniki Horny-Cieślak na Rzecznika Prawa Dziecka

Monika Horna-Cieślak jest prawniczką i działaczką społeczną. Udziela pomocy prawnej osobom młodym, które doświadczyły przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Podczas posiedzenia komisji sejmowych, Monika Horna-Cieślak mówiła, że Rzecznika Praw Dziecka powinien być urzędem dla dzieci i młodzieży, a nie "urzędem partii politycznych czy światopoglądu jednego człowieka".

REKLAMA

Horna-Cieślak: RPD nie może nikogo segregować, dyskryminować i poniżać

Monika Horna-Cieślak zapowiedziała, że jeżeli zostanie wybrana na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, pierwszą decyzją po objęciu urzędu będzie mianowanie młodej osoby na zastępcę RPD. Zapowiedziała też powołanie rady osób młodych przy Rzeczniku Praw Dziecka. Podkreśliła też, że urząd RPD nie może nikogo segregować, dyskryminować i poniżać, oraz że każde dziecko jest ważne.

Zobacz wideo Hołownia porozmawiał z dziennikarzem TVP Info o wpływach rosyjskich. "Może rzeczywiście trzeba sprawdzić, jak sprawował się wiceszef do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński"

Monika Horna-Cieślak dodała, że jako osoba wywodząca się ze środowiska organizacji pozarządowych, zamierza korzystać z ich opinii. Zapowiedziała też kampanię na rzecz edukacji w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. Jej zdaniem należy podjąć także działania w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego. Odnosząc się do kwestii edukacji seksualnej, powiedziała, że "jest ona potrzebna i powinna być ukształtowana z udziałem rodziców".

Wybór nowego Rzecznika Praw Dziecka jest konieczny, ponieważ 14 grudnia kończy się kadencja obecnego, wskazanego pięć lat temu przez PiS Mikołaja Pawlaka. Pawlak będzie rzecznikiem do 14 grudnia. Jak przypomniały Fakty TVN, Mikołaj Pawlak w Sejmie występował w antyaborcyjnej koszulce. Był krytykowany za słowa, że "klaps nie zostawia wielkiego śladu", a o metodzie in vitro mówił, że "od strony prawno-moralnej jest to metoda niegodziwa". - Nie była to osoba, która pomagała uczniom, dzieciom - ocenia Łukasz Korzeniowski ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów i Koalicji SOS dla Edukacji. - Pan Mikołaj Pawlak był niedorzecznikiem praw dziecka - mówi Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Głosowanie nad kandydaturą odbędzie się we wtorek w sali plenarnej Sejmu.