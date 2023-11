Synoptycy prognozują opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej w zależności od miejsca o 10 do 25 centymetrów. Front atmosferyczny będzie się przesuwał z zachodu na wschód, dlatego ostrzeżenia zaczną najwcześniej obowiązywać w zachodniej części tego obszaru - o północy. Z kolei najpóźniej przestaną obowiązywać na wschodzie - w środę nad ranem.

Alerty IMGW. Intensywne opady śniegu na południu Polski

Cyklon Oliver, który będzie się poruszał w pobliżu Polski, sprowadzi do nas śnieżyce oraz spore ochłodzenie. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla województw:

lubuskiego, powiaty: żarski, żagański, nowosolski (alerty obowiązują od północy 28 listopada do godz. 18.00 tego samego dnia),

dolnośląskiego (alerty obowiązują od poniedziałku 27 listopada od godz. 22.00 do godz. 22.00 we wtorek 28 listopada),

opolskiego (alerty obowiązują od północy 28 listopada do godz. 21.00 tego samego dnia),

śląskiego (alerty obowiązują od wtorku 28 listopada od godz. 4.00 do godz. 16.00 tego samego dnia),

małopolskiego (alerty obowiązują od wtorku 28 listopada od godz. 3.00 do 29 listopada do godz. 3.00),

podkarpackiego.

27 listopada IMGW poinformowało, że "wysokość pokrywy śnieżnej na Wyżynie Elbląskiej sięga już 35 cm, a to oznacza, że śniegu jest znacznie więcej niż np. w Zakopanem". "W najbliższych dniach spodziewamy się kolejnych opadów śniegu" - dodano.

W nocy z 27 na 28 listopada opady śniegu będą silniejsze na południowym zachodzie kraju. Pokrywa śnieżna może wynieść od 8 do 10 cm. Na południowym zachodzie może wystąpić deszcz ze śniegiem. Na północy występować będą też marznące mgły. Temp. minimalna wyniesie od -13 st. C na północnym wschodzie do -1 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. "Wiatr słaby, zmienny. Ślisko!" - przestrzegają synoptycy.

Na południowym zachodzie ostrzeżenia zaczną obowiązywać od północy, natomiast w Małopolsce i na Podkarpaciu - nad ranem. Opady śniegu ustaną w nocy z wtorku na środę. Emilia Szewczyk dodała, że najbliższa noc będzie mroźna. "Najzimniej będzie w Białymstoku, gdzie temperatura spadnie do -12 stopni, i w rejonie Suwalszczyzny - tam -10 stopni. Na przeważającym obszarze kraju temperatura minimalna wyniesie od minus siedmiu do minus czterech stopni" - mówiła synoptyczka. Na północy mogą tworzyć się marznące mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do dwustu metrów.

Potężne śnieżyce w Ukrainie. Ponad 2 tys. miejscowości bez prądu

Na skutek silnej burzy śnieżnej, która przeszła nad Ukrainą w ostatnich dniach, ponad 2 tysiące miejscowości w 16 regionach zostało pozbawionych prądu. Śnieżyce i porywisty wiatr sprawiły, że kilkanaście kluczowych dróg zostało wyłączonych z ruchu.

Jak poinformował ukraiński minister spraw wewnętrznych na Telegramie, na wielu odcinkach, zaspy śniegu sięgają dwóch metrów, w związku z czym na drogach utknęło około 1370 ciężarówek dostawczych, a 840 samochodów trzeba było odholować. Według Ihora Kłymenko najtrudniejsza sytuacja jest w południowej i środkowej części Ukrainy.

W obwodzie odeskim, w pobliżu wsi Udobne przy granicy z Mołdawią, straż graniczna ewakuowała z autobusu 42 osoby, wśród nich 10 dzieci. Na trasie Odessa - Reni ratownicy, pomagający ludziom wydostać się z zasp, przewozili ich skuterami śnieżnymi. Załamanie pogody dotknęło również Krym i wybrzeże Morza Czarnego oraz Azowskiego, gdzie wystąpiły silne sztormy. Woda zalała wiele dróg, a w niektórych miejscach również tereny dzielnic mieszkalnych.