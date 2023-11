Dyrektorka XXX LO w Krakowie ma zostać odwołana. Kontrola ujawniła, że zniknęło ponad 600 tys. zł

W tym roku pojawiły się pierwsze sygnały dotyczące problemów w XXX Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Po licznych doniesieniach medialnych oraz proteście uczniów przeprowadzono w szkole kontrolę, która ujawniła "dużą ilość różnego rodzaju nieprawidłowości" - wynika z ustaleń Radia ZET.

Kontrola w XXX Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Dyrektorka ma zostać odwołana

Rzecznik urzędu miasta Dariusz Nowak potwierdził, że w wyniku kontroli w krakowskiej szkole wykryto nieprawidłowości, które dotyczą "funkcjonowania szkoły oraz zarządzania jej finansami". Magistrat zapowiedział odwołanie dyrektorki placówki Ewy Dziekan-Feliksiak ze stanowiska, a także zgłoszenia sprawy do prokuratury.



- Prezydent Jacek Majchrowski wysłał też pismo do Małopolskiej Kurator Oświaty z informacją o tym, że ma zamiar odwołać panią dyrektor z zajmowanego stanowiska - przekazał rzecznik Dariusz Nowak, cytowany przez Radio ZET. Magistrat ma w tej sprawie kontaktować się z małopolskim kuratorium, jednak jak podkreśla rzecznik magistratu, dyrektorka zostanie zwolniona bez względu na wydaną przez niego decyzję. Ewa Dziekan-Feliksiak ma odejść ze stanowiska w połowie grudnia br. Nadal trwa też wewnętrzne postępowanie wobec dyrektorki, które zostało wszczęte po licznych skargach, które wpłynęły do władz krakowskiego magistratu.

Kontrola w XXX Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Ponad 350 tys. na remonty, których nie widać

Przypomnijmy, w listopadzie uczniowie szkoły zorganizowali protest w związku z tym, co działo się w szkole. Liczbę zajęć tanecznych i teatralnych, z których placówka jest znana, zmniejszono o połowę, a sam budynek w środku był zaniedbany. Dyrektorka twierdziła wówczas, że nastolatkowie są "inspirowani przez czarne charaktery" - przekazało Radio ZET.



- Ohydne jest manipulowanie nimi, to karygodne działanie osób, które chcą mnie skrzywdzić, posługiwanie się osobami nieletnimi. To pożałowania godna lekcja braku szacunku do starszych. Uczniowie nie mają pojęcia o wydatkach szkoły, o paragrafach, są tylko narzędziami w rękach złych ludzi - twierdziła wówczas dyrektorka Dziekan-Feliksiak.

Radio ZET dotarło do protokołu wydanego po przeprowadzonej w liceum kontroli, od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2023 dyrektorka wydała m.in. 153 tysiące złotych na poczęstunek dla uczniów i nauczycieli. 350 tysięcy złotych miało pokryć remonty w szkole, których zdaniem uczniów i nauczycieli nie widać, natomiast 76 tysięcy złotych zostało wydanych na uporządkowanie terenów wokół szkoły.



Z kolei za ponad 70 tys. złotych szkoła miała kupić m.in. dywany, rowery, pościel, poduszki dekoracyjne czy ręczniki kąpielowe. Dokument miał potwierdzić, że pieniądze szkoły były wydawane nieprawidłowo, co jest niezgodne z ustawą o finansach publicznych. Kontrolerzy mieli też wykryć, że wiele wydatków było też nieudokumentowanych. "Księgi rachunkowe były prowadzone wbrew przepisom ustawy o rachunkowości, a podawane w nich dane były nierzetelne" - ustalono w protokole.