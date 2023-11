Nieprawidłowości w bazie samolotów rządowych. Do jednostki weszła Żandarmeria Wojskowa

Jak podaje Onet, w minioną sobotę Żandarmeria Wojskowa weszła do 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie. "W chwili obecnej trwają czynności sprawdzające prowadzone przez Żandarmerię Wojskową pod nadzorem Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie" - przekazał portalowi prok. Szymon Banna.

Uchybienia w bazie samolotów rządowych. Wojsko potwierdza

W czwartek Onet opublikował tekst dot. dramatycznej sytuacji w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego, która zajmuje się transportem najważniejszych ludzi w państwie. Portal opisał, jak we wrześniu 2020 roku w rejonie gondoli prawego silnika rządowego samolotu Gulfstream G-550 stwierdzono ślady oleju. Jak ustalono, poluzowana część połączenia ocierała o przewód olejowy, powodując jego przetarcie. Zużyte części powinny zostać wymienione na nowe, jednak w tym przypadku - jak opisał serwis Onet - technicy mieli wykorzystać zużyte pierścienie uszczelniające i zabezpieczyć wszystko drutem kontrującym. "Podczas obsługi założono te same pierścienie, co nie znaczy, że były one zużyte, tylko używane. Drut kontrujący został zastosowany jako dodatkowe zabezpieczenie przed rozłączeniem się przewodów" - przekazał rzecznik ppłk Marek Pawlak i dodał, że zgodę na wylot samolotu do USA wydał dowódca poddziału techników w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego.

W tekście czytamy również, że w maju 2021 roku w samolocie G-550 podczas obsługi przedlotowej technicy wykryli uszkodzenie osłony radaru. Jak podaje Onet, nie poinformowali oni personelu latającego, za to postanowili skonsultować awarię z producentem. Ten odpowiedział, że maszyna powinna zostać uziemiona. Informacja ta jednak przyszła, kiedy samolot z delegacją rządową był już w drodze do Francji. "Odpowiedź producenta mówiła o konieczności naprawy noska (osłony radaru) przed dalszym użytkowaniem. Samolot, po otrzymaniu zgody producenta, został przebazowany do serwisu, w którym nosek został naprawiony" - podkreślił ppłk Pawlak. Dodał, że za to, że maszyna poleciała, odpowiadali technicy, "którzy zapewnili o zdatności samolotu do lotu".

Pęknięta szyba i brak hangarów. Dramatyczna sytuacja w bazie lotniczej

W 2022 roku w Boeingu z delegacją rządową zaczyna pękać szyba. Dochodzi do dekompresji. Piloci wdrażają więc procedurę awaryjnego zniżania. - Nad głowy pasażerów spadły maski tlenowe. Ale tylko w części dla pasażerów. Nie wypadły zaś w salonce prezydenckiej, w której znajdowali się pasażerowie VIP, choć nie prezydent - podkreślił rozmówca Onetu. Naprawą zajmuje się francuska firma, trwa to jednak długo. - Politycy zaczęli narzekać, więc dowództwo bazy na poważnie rozważało możliwość eksploatacji samolotu z pasażerami tylko na tych miejscach, gdzie maski wypadły - dodaje. Rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdza, że takie zdarzenie miało miejsce, ale "twierdzenie, że doszło do dekompresji, jest całkowicie nieuprawnione, gdyż badanie przedmiotowego zdarzenia lotniczego prowadzone przez zespół badawczy ze składu Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego nie zostało jeszcze zakończone".

Portal pisał również o konfliktach międzyludzkich i braku hangarów. - Tajemnicą poliszynela jest to, że stare śmigłowce W-3 i Mi-8, które zostały po 36. Pułku, stały w hangarze, a wyładowane elektroniką nowe samoloty na zewnątrz. Dlatego na początku mieliśmy bardzo dużo awarii. Wszyscy wiemy, jak zachowuje się samochód wyładowany elektroniką, gdy stoi pod chmurką, a co dopiero supernowoczesny G-550. W bazie tego nie rozumiano. To kwestia mentalności - powiedział pilot. "W okresie pandemii jeden z hangarów Bazy został zaadaptowany na 'szpital covidowy'. W drugim hangarze przechowywano rotacyjnie samoloty G550 oraz śmigłowce W-3. Samolot B-737 ze względu na swój rozmiar nie mieścił się do tego hangaru" - odparł rzecznik.

