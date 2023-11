Skazany za 20 gwałtów i prób gwałtów. Andrzej Ś. niebawem kończy wyrok

Andrzej Ś. został skazany na 15 lat więzienia za 20 gwałtów i prób gwałtów, których dopuścił się na terenie Wrocławia w latach 1995-2010. Mężczyzna w swoim pamiętniku, który został znaleziony przez funkcjonariuszy po jego zatrzymaniu, ze szczegółami opisał 96 napaści na kobiety. W notatkach znalazły się też zapiski, w których Ś. zakładał, że będzie dopuszczał się zbrodni na dziewczynkach mających od 12 lat i kobietach do 50. roku życia. "Bóg zwalnia mnie z grzechu gwałtu na kobiecie. W czasie pokoju mogę gwałcić kobiety. Ale w czasie wojny mogę gwałcić i zabijać. W czasie wojny nie zabijam kobiet, ale mogę zabijać mężczyzn" - miał napisać na kartce, którą znaleziono w jego mieszkaniu.



"Jak mnie wypuszczą, nie będę już gwałcił. Będę zabijał" - miał powiedzieć policjantom Andrzej Ś., który na wolność może wyjść już w 2025 roku.

Andrzej Ś. został skazany za serię gwałtów. W 2025 roku może wyjść na wolność

Cytowany przez portal tuwroclaw.com Remigiusz Korejwo, jeden z policjantów, którzy zajmowali się sprawą Andrzeja Ś., podkreślił, że sąd wymierzył najniebezpieczniejszemu gwałcicielowi w historii Polski najwyższy wymiar kary. - Niezależnie czy zgwałciłby jedną kobietę, czy sto, to dostałby tylko 15 lat - powiedział śledczy, dodając, że "jest oburzony" tak niską karą zapisaną w polskim prawie.

W Polsce działa Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie przeznaczony do "nadzoru prewencyjnego" potencjalnie niebezpiecznych osób. Trafiają tam przestępcy, którzy spędzili już swój czas w więzieniu, ale według sądu nie mogą wyjść na wolność, gdyż mogą zagrażać innym ludziom. Jak przekazał portalowi tuwroclaw.com wspomniany już Remigiusz Korejwo, dyrektor zakładu karnego, w którym przebywa Andrzej Ś., jak dotąd nie wystąpił z wnioskiem o jego umieszczenie w ośrodku - ale ma na to jeszcze czas. Dyrektor zakładu karnego może wystąpić z takim wnioskiem dopiero na osiem miesięcy przed przewidywanym końcem kary. Sąd może skierować daną osobę do ośrodka po wydaniu opinii przez biegłych psychiatrów i seksuologa. Może też orzec zastosowanie nadzoru prewencyjnego. Zapytaliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości o środki, które mogą zostać zastosowane wobec Andrzeja Ś. Czekamy na odpowiedź.

Wrocław. Andrzej Ś. wzorował się na amerykańskich serialach. Po gwałcie kazał kobietom liczyć do stu

Andrzej Ś. starannie planował swoje zbrodnie. Przyznał, że wzorował się przy tym na amerykańskich serialach kryminalnych. Po atakach kazał ofiarom liczyć do stu, a sam uciekał. Następnie zapisywał w swoim pamiętniku miejsca zbrodni, imiona i wiek zgwałconych kobiet oraz ich wygląd. Gdy został zatrzymany przez policję, odtworzył spis tych przestępstw, "na podstawie poprzednich tabel oraz pamięci wzrokowej".