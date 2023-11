Andrzej Ś. został skazany na 15 lat więzienia za 20 gwałtów i prób gwałtów, których dopuścił się na terenie Wrocławia w latach 1995-2010. Mężczyzna przyznał, że takich zdarzeń było więcej. W swoim pamiętniku ze szczegółami opisał 96 ataków na kobiety między 12. a 50. rokiem życia. "Bóg zwalnia mnie z grzechu gwałtu na kobiecie. W czasie pokoju mogę gwałcić kobiety. Ale w czasie wojny mogę gwałcić i zabijać. W czasie wojny nie zabijam kobiet, ale mogę zabijać mężczyzn" - napisał na kartce, którą znaleziono w jego mieszkaniu. - Jak mnie wypuszczą, nie będę już gwałcił. Będę zabijał - powiedział po latach spędzonych w więzieniu. Mimo tych deklaracji Andrzej Ś. może wyjść na wolność już w 2025 roku.

Seryjny gwałciciel wyjdzie na wolność, jeśli nie trafi do Gostynina. "Jestem oburzony wymiarem sprawiedliwości"

Remigiusz Korejwo, jeden z policjantów, którzy zajmowali się sprawą Andrzeja Ś., podkreśla, że sąd wymierzył najniebezpieczniejszemu gwałcicielowi w historii Polski najwyższy wymiar kary. Jednak jego zdaniem nawet taka kara nie jest wystarczająca. - Jestem oburzony polskim wymiarem sprawiedliwości. Niezależnie czy zgwałciłby jedną kobietę, czy sto, to dostałby tylko 15 lat - powiedział, cytowany przez portal tuwroclaw.com.

Nic nie wskazuje na to, aby próba resocjalizacji Andrzej Ś. przyniosła jakikolwiek skutek. - Co się tak cieszysz? Jak wyjdę, to cię zgwałcę. Będziesz następna - miał powiedzieć mężczyzna jednej z policjantek. W Polsce działa ośrodek przeznaczony do "nadzoru prewencyjnego" potencjalnie niebezpiecznych osób. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że Andrzej Ś. tam nie trafi.

- W naszym systemie prawnym jest przewidziany ośrodek dla takich niebezpiecznych przestępców, znajduje się w Gostyninie. Ale ten ośrodek już jest przepełniony. Żeby zmieścić tam na przykład Andrzeja Ś., trzeba byłoby zwolnić innego niebezpiecznego przestępcę - zauważył Remigiusz Korejwo. Dyrektor zakładu karnego, w którym przebywa mężczyzna, jak dotąd nawet nie wystąpił z wnioskiem o umieszczenie Andrzeja Ś. w Gostyninie.

Wrocław. Andrzej Ś. wzorował się na amerykańskich serialach. Policja długo ukrywała informacje

Andrzej Ś. starannie planował swoje zbrodnie. Przyznał, że wzorował się przy tym na amerykańskich serialach kryminalnych. Po atakach kazał ofiarom liczyć do stu, a sam uciekał. Następnie zapisywał w swoim pamiętniku miejsca zbrodni, imiona i wiek zgwałconych kobiet oraz ich wygląd. Gdy został zatrzymany przez policję, odtworzył spis tych przestępstw, "na podstawie poprzednich tabel oraz pamięci wzrokowej".

Andrzeja Ś. zatrzymano dopiero 15 lat po pierwszym gwałcie, a przez cały ten czas policjanci zaangażowani w śledztwo nie ujawniali opinii publicznej żadnych informacji. - Muszą zgadzać się cyferki, chodzi o statystyki. Policji nie jest na rękę informowanie mediów, że jest ktoś, kto gwałci. A tym bardziej, że to może być seryjny gwałciciel - powiedział Remigiusz Korejwo. Przyznał, że "dla nas, policjantów, którzy działali przy sprawie, też się to wydało bardzo dziwne".

- Typowaliśmy coraz więcej zdarzeń pasujących do naszego, jeszcze wtedy nieuchwytnego, seryjnego gwałciciela. I niestety, policjanci, którzy pracują w terenie, ci "tropiciele", potwierdzą, że nie bierze się pod uwagę hipotez i nie przekazuje się ich wyżej. Nie upublicznia się ich, bo to może wywołać strach w społeczeństwie. A przełożeni, ci, którzy w policyjnej hierarchii są najwyżej, panicznie boją się słowa "seryjny". Nas też zdziwiło to, że w mediach nie było żadnej wzmianki o żadnych gwałtach przez X lat. Na początkowym etapie śledztwa nie mogliśmy też sami poinformować o tym mediów. Takie polecenie może wydać tylko prokurator albo ktoś "na górze" w policji - powiedział.