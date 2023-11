W piątek (24 listopada) prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak został zapytany na antenie Radia Poznań o wysokie ceny na tegorocznym świątecznym jarmarku. - Mam wielu swoich znajomych, którzy idą na jarmark poczuć atmosferę i zabierają kubek termiczny z grzańcem, który potrafią sami zrobić. Zachęcam do tego, jesteśmy oszczędni, natomiast uważam, że to jest odpowiedzialność każdego z nas, ja na przykład też mogę sobie zrobić kanapkę i zjeść na takim jarmarku, nie muszę tego kupować w tej budce - tłumaczył. Członkowie poznańskiej Młodzieży Wszechpolskiej wzięli sobie te rady do serca.

REKLAMA

Zobacz wideo Miłosz Motyka: Pracownik nie powinien bać się zwolnienia, kiedy musi pilnie zająć się dziećmi

"Januszowa wieczerza wigilijna" w Poznaniu. Za radą prezydenta poszli na jarmark z kanapkami i grzańcem

Działacze poznańskiej młodzieży Wszechpolskiej zorganizowali na placu Wolności swoją własną wigilię, którą nazwali "Januszową wieczerzą wigilijną". O proteście napisali w mediach społecznościowych. "Prezydent Jacek Jaśkowiak zapewniał ostatnio w Radio Poznań, że wysokie ceny na Jarmarku Świątecznym na Placu Wolności w Poznaniu nie są problemem, bo każdy może sobie przynieść swój grzaniec w termosie i kanapki, żeby spożyć na Betlejem Poznańskim" - rozpoczęli w poście opublikowanym na Facebooku.

"Wcieliliśmy te słowa w życie i zrobiliśmy sobie na środku jarmarku Januszową Wieczerzę Wigilijną" - dodali. Poinformowali, że w ten sposób chcieli zwrócić uwagę na kilka problemów, m.in. zbyt dużą komercjalizację Bożego Narodzenia, czy wysokie ceny na jarmarku. "Miasto Poznań robi z Betlejem Poznańskiego swoją wizytówkę, jednocześnie oddając organizację zewnętrznej firmie, której właścicielem jest Niemiec, a rozwiązanie na zatrważające ceny, zaproponowane przez prezydenta miasta, brzmi jak z memów z nosaczami" - podkreślili.

Działacze zaznaczyli, że swoją "groteską" chcieli nawiązać do "wszechobecnego kiczu i infantylizacji Świąt". "Zamiast wiary - konsumpcja, zamiast sacrum - show, zamiast Boga - mamona" - napisali na Facebooku. Na zakończenie przyznali, że do ich akcji spontanicznie dołączali przechodnie, którzy wspólnie z nimi zasiadali przy "wigilijnym" stole.

Prezydent Poznania sprawdził ceny na jarmarkach: Może nie są najniższe, ale też nie najwyższe

Kilka dni po wypowiedzi prezydenta miasta w kwestii jarmarków, Jacek Jaśkowiak próbował tłumaczyć swoje słowa w mediach społecznościowych. W obszernym poście na Facebooku poinformował, że sprawdził ceny jedzenia i napojów na poznańskim jarmarku. "Może nie są najniższe, ale też nie najwyższe w Polsce, ani też tak wysokie, jak przedstawiają niektóre media" - napisał. "Mam świadomość, że rodzinna wizyta na jarmarku może być sporym wydatkiem, ale porównywalnym z wyjściem do kina z zakupem popcornu i napojów, czy restauracji. Oferta jest zróżnicowana, od 6-10 zł za słodkie lub słone przekąski, po 27 zł za dania obiadowe. Pajda chleba ze smalcem kosztuje 15 zł, ale jest naprawdę bardzo duża - spokojnie starczy dla dwóch osób" - podkreślał w dalszej części posta. Stwierdził również, że na jarmarkach jest także wiele darmowych atrakcji, z których można skorzystać.

"Warto pamiętać, że organizatorzy jarmarków na MTP (Międzynarodowych Targach Poznańskich - red.) czy pl. Wolności nie mają wpływu na ceny oferowane przez wystawców. By były niższe, Miasto musiałoby jarmarki dotować, co nie byłoby moim zdaniem właściwe" - zaznaczył prezydent miasta.