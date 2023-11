Lubelskie. Nie żyje żubr znaleziony w lesie niedaleko Białej Podlaskiej. Czuwali przy nim druhowie z OSP

Rannego żubra w lesie w okolicy miejscowości Kaliłów (woj. lubelskie) zauważył w sobotę grzybiarz, który zawiadomił policję. Na miejsce został wezwany lekarz weterynarii. Nie był jednak w stanie stwierdzić, co dolega zwierzęciu. - Nie wydał zezwolenia na jego uśmiercenie - przekazał Polskiej Agencji Prasowej Czesław Pikacz, który odpowiada za zarządzanie kryzysowe w Urzędzie Gminy Biała Podlaska.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Wajrak o nowym rządzie: Liczę na rozmowę, otwartość i ucywilizowanie tego, co się dzieje na granicy

Nie żyje żubr znaleziony niedaleko Białej Podlaskiej. Weterynarz pobrał próbki

Dopiero kiedy żubr wstał, okazało się, że "prawa noga skręciła się o 180 stopni, czyli wyłamana była przy łopatce". Przy zwierzęciu czuwali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woskrzenicach Małych. - Pilnowali, żeby nikt podchodził i go nie stresował. Razem z łowczym okręgowym PZŁ przywieźli siana, słomy, przykryli żubra, dali mu jeść jabłek, picia. On leżał, już nie wstawał - powiedział w rozmowie z PAP Czesław Pikacz.

Jak poinformował, o pomoc zwrócono się także do weterynarza z Białowieskiego Parku Narodowego. Lekarz jednak nie zdążył dojechać na czas. Około godz. 3:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek zauważono, że zwierzę przestało się ruszać. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci żubra. Weterynarz ma pobrać próbki do badań - podaje PAP.

Samochód wojskowy śmiertelnie potrącił żubra. Poruszające nagranie

Przypomnijmy, że 12 listopada we wsi Stare Masiewo (woj. podlaskie) dwa żubry spacerowały w pobliżu drogi. W pewnym momencie wojskowa ciężarówka śmiertelnie potrąciła jednego z nich. Na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie do 30 km/h, jednak według relacji mieszkańców samochód był na tyle rozpędzony, że pchał zwierzę około kilkunastu metrów po asfalcie.

Towarzyszący mu drugi żubr przez długi czas próbował "ocucić" przyjaciela - trącał go nosem i nie chciał odejść. Zachowanie zwierzęcia uchwycono na nagraniu.

***