Gdzie pada śnieg? Polska znajdzie się w zasięgu niżu. Są ostrzeżenia IMGW

W wielu rejonach Polski tydzień rozpoczął się pod znakiem śniegu. Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w ciągu dnia spodziewać się możemy przelotnych opadów w północnych, południowych i wschodnich częściach kraju. Dla północnej części województwa pomorskiego wystosowane zostały ponadto ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, które mogą potrwać do nocy.

Opady śniegu w większości regionów Polski. GDDKiA ostrzega przed sytuacją na drogach

Ostrzeżenia meteorologiczne synoptyków IMGW wskazują, że w powiatach słupskim, lęborskim, wejherowskim i puckim oraz w Trójmieście wystąpią opady śniegu, które miejscami osiągać mogą wysokość 15 cm. Alert pogodowy w tych regionach obowiązywać będzie do godziny 20.00. Onet podaje, że w związku z warunkami pogodowymi w godzinach porannych nad odśnieżaniem i posypywaniem dróg solą na Pomorzu pracowało 160 pojazdów.

Polska Agencja Prasowa podaje, że od godzin porannych opady śniegu zostały odnotowane w województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim, podkarpackim, mazowieckim oraz lubuskim. W związku z sytuacją pogodową ostrzeżenia dla kierowców wystosowała również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Komunikat rekomenduje zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy w wymienionych wyżej obszarach. GDDKiA wskazuje ponadto, że niebezpieczeństwo związane ze śliskimi drogami wystąpić może również na terenach województwa warmińsko-mazurskiego. Reporterzy radia RMF24 podają, że w związku z warunkami panującymi na drogach w samych godzinach porannych doszło do 20 kolizji i trzech wypadków w województwie śląskim. 14 kolizji zostało zanotowanych również w Krakowie.

Prognoza na poniedziałek 27 listopada. W nocy nad Polskę dotrze niż Oliwer

Synoptycy IMGW wskazują, że w poniedziałek w ciągu dnia w kraju utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w regionach podgórskich Karpat, do 4 stopni w regionach nadmorskich. W większości kraju oscylować będzie w granicach od -1 do 1 stopnia. W nocy w północnych częściach kraju temperatura wyniesie miejscami -10 stopni Celsjusza. Nieco wyższe wartości osiągnie w centrum (ok. -5 stopni) oraz na zachodzie kraju (do -1 stopnia).

Według prognoz opadów śniegu spodziewać się możemy również we wtorek (28 listopada). Portal meteorologiczny DobraPogoda24.pl wskazuje, że w nocy z poniedziałku na wtorek południowe części Polski znajdą się w zasięgu niżu Oliwer. Spowoduje on intensywne opady śniegu, które skoncentrują się przede wszystkim w południowych częściach kraju. Synoptycy IMGW określają, że w ciągu doby przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść tam od 15 do 20 centymetrów. Przelotne opady pojawią się również w północnej Polsce.