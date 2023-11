Zgodnie z zapowiedzią marszałka Szymona Hołowni już w najbliższy wtorek (28 listopada) odbędą się kolejne obrady Sejmu. Co wiadomo o harmonogramie posiedzenia?

Kiedy kolejne posiedzenie Sejmu? Nad czym będą głosować posłowie?

Podczas wtorkowych obrad posłowie zdecydują między innymi o tym, kto zostanie nowym Rzecznikiem Praw Dziecka. Głosować też będą nad wyborem członka państwowej komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (PKDP). Oprócz tego w trakcie obrad posłowie podejmą decyzję w sprawie wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu dotyczącego finansowania in vitro z budżetu państwa. Zgodnie z zapowiedziami Szymona Hołowni we wtorek procedowany będzie także rządowy projekt ustawy, która ma przenieść datę tegorocznej niedzieli handlowej z 24 grudnia na 10 grudnia.

Jak zapowiedział marszałek Sejmu, ten polityczny tydzień będzie wyjątkowo gorący, do tego stopnia, że obserwatorzy powinni "zaopatrzyć się solidnie w popcorn". Na wtorek zaplanowane zostało także pierwsze czytanie i debata dotyczące uchwał przygotowanych przez Koalicję Obywatelską, które mają powołać trzy sejmowe komisje śledcze - do spraw afery wizowej, ds. wyborów korespondencyjnych i ds. inwigilacji za pośrednictwem oprogramowania Pegasus. Szymon Hołownia zapowiedział, że obrady mogą potrwać nawet do północy.

Gdzie oglądać obrady Sejmu?

Obrady na żywo można oglądać zarówno na stronie internetowej Sejmu, jak i na oficjalnym kanale na YouTube. Zmiany w rządzie, a także niejednokrotnie towarzyszące im kłótnie polityków wzbudziły ogromne zainteresowanie Polaków. W ciągu zaledwie dwóch tygodni liczba subskrybentów tego kanału wzrosła do ponad 200 tysięcy osób. Obrady na żywo ogląda nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Nagranie z pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji ma już blisko 930 tysięcy odtworzeń.