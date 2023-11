Znęcali się nad dwiema kobietami. Policja zatrzymała dwóch patostreamerów ze Śląska

W poniedziałek 27 listopada śląska policja poinformowała, że policjanci z wydziału kryminalnego katowickiej komendy wojewódzkiej zatrzymali dwóch 18-latków, którzy 17 listopada na terenie Bytomia i Gliwic dopuścili się przestępstw - młody mężczyzna wraz ze swoim kolegą miał upokarzać i maltretować dziewczynę pod wpływem alkoholu. Kolejne nagranie z kolei zdawało się przedstawiać uczestnictwo w pobiciu innej kobiety.

Śląsk. Policjanci zatrzymali 18-letnich patostreamerów

Policja przekazała w komunikacie, że młodzi mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Jeszcze w poniedziałek zostaną doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty. 18-latkowie wcześniej wyjechali poza granicę Polski. "W wyniku intensywnej pracy operacyjnej policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach namierzyli 18-latków i ustalili, że mają zamiar wrócić do Polski. W miniony weekend zatrzymali ich na terenie Śląska, niedługo po tym, jak przekroczyli granicę" - poinformowała śląska policja. Prokuratura przekazała, że postępowanie w sprawie jest prowadzone między innymi pod kątem nieudzielenia pomocy jednej z pokrzywdzonych kobiet i spowodowania obrażeń ciała u drugiej.

Policja zaapelowała także do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. "Rozmawiajcie ze swoimi pociechami i interesujcie się nimi, a w szczególności: interesujcie się ich aktywnością w sieci; uświadamiajcie o zagrożeniach, jakie mogą na nie czyhać; wyjaśniajcie, że nie wszystkie zachowania w internecie są bezpieczne; budujecie ze swoimi dziećmi więź i zaufanie" - głosi policyjny komunikat.

Skandaliczny patostream. Osiemnastolatkowie mieli upić i maltretować młodą dziewczynę

Jak informowaliśmy, do pierwszego incydentu miało dojść podczas internetowej transmisji prowadzonej przez polskiego patostreamera. Z dostępnych w sieci nagrań wynika, że youtuber o pseudonimie "Kawiaq" wraz ze swoim kolegą zaprosił młodą kobietę do udziału w streamie, podczas którego uczestnicy "zabawy" pili wspólnie wódkę. Mężczyźni mieli wykorzystywać to, że dziewczyna była pod wpływem alkoholu na potrzeby własnej rozrywki.

Podczas gry w rozbieraną butelkę doprowadzili do sytuacji, w której zaproszona przez nich dziewczyna została w samej bieliźnie. Młoda kobieta na nagraniu miała problemy z ustaniem na nogach i wymiotowała. Młodzi mężczyźni nie przejęli się losem swojego gościa. Zamiast tego niepokoiły ich możliwe konsekwencje prawne za znęcanie się. - Wy*** ją, stary, bo nam zarzyga cały dom - zaczął naciskać w pewnym momencie kolega Kawiaqa. Mężczyźni zastanawiali się jeszcze, czy nie wrzucić dziewczyny do windy jadącej na parter i nie pozostawić jej samej. Więcej informacji w poniższym materiale:

Ze streamu prowadzonego przez Kawiaqa kolejnej nocy wynika z kolei, że jego kolega miał pobić inną dziewczynę szklaną butelką wódki. Na udostępnionych nagraniach widać jak młody mężczyzna okłada ją po głowie. Kolejne dostępne w sieci ujęcia pokazują pokryte krwią łóżko i krzyczącą młodą kobietę.