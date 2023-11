Rząd Mateusza Morawieckiego, którego skład poznamy w poniedziałek, najprawdopodobniej nie zyska wotum zaufania. Wówczas swój gabinet będzie miał szanse stworzyć Donald Tusk. Były i być może przyszły premier zapowiedział już, że jeśli przejmie władzę, zrobi porządki w Telewizji Polskiej.

Czystki w TVP? Są już "uciekinierzy z tonącego okrętu"

Najbardziej realnym scenariuszem jest postawienie TVP, które przez ostatnie osiem lat uchodziła za prorządowe medium, w stan likwidacji, przekazuję Wirtualne Media. Jak podaje portal, pracownicy mają już spodziewać się zwolnień. W efekcie część ze znanych z telewizji twarzy złożyła już wypowiedzenie. Tak postąpił m.in. prezenter TVP Info i reporter "Wiadomości" Bartłomiej Graczak oraz reporter "Wiadomości" Karol Jałtuszewski. Obaj przeszli do TV Republika. Odejść ma również Damian Diaz, który - według nieoficjalnych informacji - ma trafić do Narodowego Banku Polskiego.

- Trójka, która "odeszła" z "Wiadomości" to, jak sądzę, uciekinierzy z tonącego okrętu. Należeli do grupy, która wywierała najmocniejszy wpływ na haniebny kształt programu w czasach "dobrej zmiany". Zapewne doszli do słusznego wniosku, że nie mają szans na pozostanie w odnowionej TVP. Być może, w dowód wdzięczności dotychczasowych patronów politycznych, dostali posady w którymś z PiS-owskich "instytutów"? - zapytał Jan Ordyński, związany kiedyś z TVP.

Wielka ewakuacja w TVP. "Cóż mają robić ci 'dziennikarze'? Wszyscy się w TV Trwam nie pomieszczą"

- Na Woronicza i w okolicach trwa wielka akcja ewakuacja. Dotyczy ona nie tylko twarzy PiS-owskiej TVP. Niedawno dowiedzieliśmy się także o odejściu pana Bortkiewicza, doradcy zarządu a przez wiele lat ekonomicznego mózgu ekipy Jacka Kurskiego. Oczywiście odchodzą ci, którzy mają dokąd, ale liczba miejsc dla szczęśliwców jest dość ograniczona - powiedział Wirtualnym Mediom Robert Kwiatkowski, członek Rady Mediów Narodowych i prezes TVP w latach 1998-2004. Z kolei Marek Czyż, związany z Telewizją Polską do 2016 roku, podkreślił, że "ruchy są trochę nerwowe, ale dość oczywiste".

Kto może poszukać innego zajęcia, wypracował sobie koneksje albo je ma od dawna, próbuje się ewakuować. Ci ludzie albo znają kaliber swoich grzechów i po prostu wiedzą, co się święci, albo po prostu nie chcą czekać na weryfikację, bo różnie może być. To oczywiście szalupy raczej iluzoryczne, bo zatrudnienie np. w NBP też będzie miało swoją datę ważności. Nowa władza z pewnością i tam, prędzej czy później, zacznie swoje porządki, ale cóż mają robić ci 'dziennikarze'? Wszyscy się w TV Trwam nie pomieszczą

- stwierdził.

Według byłego prezesa TVP Juliusza Brauna wobec pracowników publicznego nadawcy nie powinna zostać zastosowana odpowiedzialność zbiorowa, np. wobec osób, które odpowiadały za kwestie techniczne. - Nie ulega natomiast wątpliwości, że natychmiast powinny zniknąć z ekranu osoby, które oddały swą twarz i nazwisko na służbę kłamliwej propagandy realizowanej w TVP nie tylko w programach informacyjnych - powiedział w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Liczba pracowników Telewizji Polskiej w zeszłym roku zmniejszyła się z 2913 do 2893, a liczba etatów - z 2888 do 2 876.

