Coraz więcej zakażeń COVID-19. Czy wrócą obostrzenia? "Sytuacja jest dynamiczna"

Tegoroczny sezon infekcyjny przyniósł ze sobą gwałtowny wzrost liczby zakażeń koronawirusem. W ubiegłym tygodniu odnotowywanych było blisko dwa tysiące zakażeń dziennie. W piątek (24 listopada) Ministerstwo Zdrowia informowało o 1969 zachorowaniach. W wyniku choroby zmarło tego dnia osiem osób.

Szpitale reagują na wzrost zachorowań na COVID-19. "Sytuacja jest dynamiczna"

Jak informowaliśmy, dynamiczne rozprzestrzenianie się choroby spowodowało, że niektóre szpitale zdecydowały o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń. Władze placówek medycznych odnotowujących szczególnie wiele przypadków COVID-19 podejmują decyzje o skracaniu czasu odwiedzin oraz ograniczeniu ich liczby. W niektórych lecznicach przywrócony został ponadto nakaz noszenia maseczek.

Na antenie Polsatu sytuację w szpitalach skomentowała dr Agata Kusz-Rynkun, dyrektor medyczna Warszawskiego Szpitala Południowego, jednej z placówek, które zareagowały ograniczeniem liczby odwiedzin. Według lekarki skala dalszego przyrostu infekcji jest trudna do przewidzenia i w przyszłości może skutkować koniecznością wprowadzenia dalszych restrykcji.

- Sytuacja jest dynamiczna, liczba pacjentów zwiększa się cały czas, obserwujemy to mniej więcej od początku września. Nie można przewidzieć, jak ta sytuacja dalej się rozwinie - mówiła w rozmowie z dziennikarzami. - Problemem jest to, że w dalszym ciągu mamy dużą grupę osób, które nie przewidują skutków tego, że sami będą chorymi przemieszczają się do miejsca pracy, środkami komunikacji miejskiej, przebywają w dużych skupiskach ludzi i zarażają - dodawała.

COVID-19. Liczba zachorowań w rzeczywistości może być znacznie wyższa. "Odporność nam zupełnie siadła"

Dr Michał Sutkowski, specjalista chorób wewnętrznych, zauważał w rozmowie z portalem Gazeta.pl, że podawane obecnie dane o nowych przypadkach zarażenia wirusem SARS-CoV-2 nie oddają faktycznej sytuacji. Lekarz wskazywał na niewielką liczbę wykonywanych testów oraz przewidywał, że realna liczba zakażeń może wynosić na ten moment od 40 tysięcy do aż 50 tysięcy dziennie.

Dr Sutkowski przypominał jednocześnie o nowej wersji szczepionki przeciwko COVID-19, która dostępna będzie w Polsce od 6 grudnia. Podkreślał jednocześnie, że jej przyjęcie powinno być priorytetowe dla szczególnie zagrożonych grup. Zaliczają się do nich osoby powyżej 60. roku życia, pacjenci z chorobami współistniejącymi oraz pracownicy ochrony zdrowia. - Natomiast powtarzam, że 6 grudnia to bardzo późno. Jesteśmy zupełnie bezbronni. Odporność nam zupełnie siadła. Powinniśmy się szczepić raz do roku tak jak na grypę - zauważał specjalista.