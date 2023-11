Brutalny atak nożownika na imprezie andrzejkowej. Policja zatrzymała podejrzanego

Podczas balu andrzejkowego w powiecie konińskim (województwo wielkopolskie) doszło do awantury. Policja ustaliła, że jej uczestnicy pobili się, a w pewnym momencie 40-latek zaatakował nożem o rok młodszego mężczyznę. Na miejsce zdarzenia przyjechali ratownicy medyczni i policjanci. Funkcjonariusze z Konina przekazali wstępne ustalenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Topczewska: Policja często przyjeżdża na miejsce zdarzenia, ale nie podejmuje prawidłowo interwencji

Atak nożownika na balu andrzejkowym. Pijani uczestnicy imprezy wszczęli awanturę

Jak podaje portal konin.naszemiasto.pl, mężczyźni pokłócili się w trakcie imprezy zorganizowanej w restauracji "Biały Dwór" w Białej Panieńskiej. W nocy z soboty (25 listopada) na niedzielę (26 listopada), około godziny 1.00, doszło do bijatyki. Obaj uczestnicy awantury znajdowali się pod wpływem alkoholu.

Przedstawicielka konińskiej policji opisała, w jakich okolicznościach doszło do ataku. Poinformowała również, co stało się z zaatakowanym 39-latkiem. - 40-letni mężczyzna dźgnął dwukrotnie nożem w ramię i biodro 39-latka. Poszkodowany w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala - przekazała Maria Baranowska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie, cytowana przez portal kalisz24.info.pl.

Policja zatrzymała podejrzanego o atak na balu andrzejkowym. "Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzut"

Funkcjonariusze przekazali, że mężczyzna podejrzany o atak na 39-latka może trafić do więzienia. - Sprawca został zatrzymany i po wytrzeźwieniu usłyszy zarzut. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności - poinformowała przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji w Koninie.