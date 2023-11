Kaja Godek domaga się zwrotu Lwowa. "Dostaliście go od ZSRR całkowicie bezpodstawnie"

Od trzech tygodni na granicy z Ukrainą trwa strajk polskich przewoźników. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz stwierdził, że protestujący działają na korzyść "rosyjskich terrorystów". Swoje zdanie w tej sprawie wypowiedział również Andrij Sadowy. "Naszym polskim przyjaciołom należałoby powrócić się do rzeczywistości. Cały wasz gigantyczny wkład w zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie niweluje się przez grupę marginalistów, którzy blokują dostawy towarów humanitarnych dla kraju, który już drugi rok broni swojej niepodległości i bezpieczeństwa Europy" - podkreślił mer Lwowa.

"Czy Polska ma odwagę, wolę polityczną i narzędzia obywatelskie, aby zakończyć tę haniebną blokadę Ukrainy? Cena jest za wysoka" - dodał. Przypomnijmy, że blokada nie obejmuje transportów humanitarnych.

Godek: Lwów powinien wrócić do Polski

Słowa włodarza miasta postanowiła skomentować Kaja Godek. "Lwów powinien wrócić do Polski. Dostaliście go od ZSRR całkowicie bezpodstawnie. Tak tylko przypominam" - napisała antyaborcyjna aktywistka w serwisie X. Po czym w dyskusję włączyła się Anna-Maria Żukowska z Lewicy. "Polska tak samo 'bezpodstawnie' dostała m.in. Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdańsk, Olsztyn, Elbląg, całe Mazury, Zieloną Górę, Gorzów, Wrocław, Opole, Gliwice, Wałbrzych..." Dokąd pragnęłaby Pani odesłać współczesnych mieszkańców tych miast? Czy mogłaby im to Pani zakomunikować?" - zapytała posłanka.

"Nie, nie ma znaku równości pomiędzy powrotem polskich ziem do Polski, a ograbieniem Polski z Kresów. Plus zrobieniem republiki radzieckiej na terenie, gdzie wcześniej odbyła się krwawa czystka etniczna na Polakach. Cieszę się, że mogłam Pani pomóc!" - odparła Kaja Godek. Ale nie tym się nie skończyło.

"Kaja Stowarzyszenie Grunwald Vibes" - napisała Anna-Maria Żukowska.

"Dziesiąty raz sprawdzam, czy to AMŻ, czy trollkonto..." - odgryzła się Kaja Godek. "I dobrze. Życzę Pani, aby w kwestiach dotyczących powojennych traktatów pokojowych była Pani tak samo wnikliwa w sprawdzaniu" - podkreśliła posłanka Lewicy.

Na wpis Godek zareagował również szef BBN Jacek Siewiera. "Chciałbym uprzejmie zwrócić Pani uwagę, że wszelkie twierdzenia postulujące zmianę granic uznanych przez wspólnotę międzynarodową, godzą w najbardziej żywotne interesy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej (nawet gdy stawiane są tylko przez osoby prywatne)" - napisał.

Obecnie przy wpisie Godek pojawia się adnotacja, że w 1993 roku w umowie między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych obie strony zaakceptowały istniejący przebieg granicy. "Zatem twierdzenia o konieczności zwrotu Lwowa mają jedynie charakter pozaprawny" - dodano.

